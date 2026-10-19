İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tera Yatırım Teknoloji Holding’e kayyum olarak atandı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.10.2026 tarihli ve 2026/10332 D. İş sayılı kararı uyarınca yönetim yetkisinin TMSF'ye devredildiği bildirildi.

TMSF TARAFINDAN ATANAN YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Atama kararının ardından Fon Kurulu, şirketin sevk ve idaresini yürütmek üzere yeni Yönetim Kurulu kadrosunu oluşturdu. Yapılan görevlendirmeye göre:

• Yönetim Kurulu Başkanı: Enis Güçlü ŞİRİN

• Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Cüneyt ARDAĞ

• Yönetim Kurulu Üyeleri: Melek İNCEKÖSE İMERT, Ercan DOĞAN, Arif KURAL, Mert Can AKTI, Batuhan BAŞOĞLU, Aybike KAYNAR BARDAKCI ve Mine TERZİ

ŞİRKET YÖNETİMİ TAMAMEN DEVREDİLDİ

Tera Yatırım Teknoloji Holding'in temsil ve yönetimi tamamen TMSF Kurulu tarafından atanan yeni Yönetim Kurulu tarafından yürütülmeye başlandı.

Şirket açıklamasında, operasyonel süreçlere ilişkin gerekli çalışmalara büyük bir titizlik ve ivedilikle başlandığı vurgulanırken, sürecin ilerleyen safhalarına dair gelişmelerin KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceği kaydedildi.