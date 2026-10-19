Sermaye piyasalarında yüz binlerce yatırımcıyı doğrudan etkileyen dev fon krizinin yankıları sürerken, düzenleyici kurumun tepesinde flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

9 Mayıs 2026’da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı makamına atanan Mahmut Sütçü’nün görevinden istifa ettiği bildirildi.

Sütçü'nün ayrılık gerekçesi olarak "sağlık sorunlarını" gösterdiği öğrenildi. Fonlara ilişkin kapsamlı soruşturma ve tasfiye süreçlerinin devam ettiği bir dönemde gelen bu üst düzey istifa, piyasalar tarafından yakından takip edildi.

BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

SPK Başkanı Sütçü’nün istifa haberinin piyasaya düşmesiyle birlikte Borsa İstanbul’da satış baskısı adeta tavan yaptı.

Günün açılışını ve gün içi seyrini şu rakamlar özetledi:

• Günün Açılışı: BIST 100 endeksi güne 11.745 puan seviyesinden başladı.

• Haber Sonrası Gerileme: İstifa gelişmesinin ardından hızlanan satışlarla endeks gün içinde 11.404 puana kadar geriledi.

• Günlük Kayıp: BIST 100'deki değer kaybı günlük bazda yüzde 2,90'ın üzerine çıktı.

FON KRİZİNDEN BİR AY SONRA GELEN AYRILIK

Mahmut Sütçü'nün istifa kararı, sermaye piyasalarını sarsan ve çok sayıda yatırım fonunun tasfiyesine ya da TEFAS işlemlerinin durdurulmasına yol açan krizin patlak vermesinden yaklaşık bir ay sonra geldi.

Soruşturmaların derinleştiği ve fon portföylerine ilişkin tasfiye takvimlerinin açıklandığı kritik bir eşikte gerçekleşen bu görev değişimi, ekonomi ve finans çevrelerinde günün en önemli başlığı haline geldi.

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?

Mahmut Sütçü'nün istifasının ardından piyasalar ve ekonomi yönetimi, SPK Başkanlığı pozisyonuna yapılacak yeni atamaya kilitlendi.

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni başkanın Resmi Gazete'de ilan edilmesi bekleniyor.