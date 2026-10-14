Sermaye piyasalarındaki bazı iddialar ve işlemler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

Başsavcılığın yetkili kurum sıfatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan talep ettiği soruşturma izni doğrultusunda Bakanlık müfettişleri ve ilgili birimlerce ön inceleme süreci yürütüldü.

İnceleme raporunun tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İbrahim Ömer Gönül hakkında adli soruşturmanın önünü açan kararı imzaladı.

Verilen soruşturma izniyle birlikte eski SPK Başkanı Gönül hakkındaki iddiaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargı makamları nezdinde detaylı şekilde soruşturulması ve hukuki sürecin resmen yürütülmesi bekleniyor.