TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin hazırlanan kanun teklifini görüşmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, soruşturmanın uluslararası ayağına ilişkin verileri açıkladı.

Yürütülen geniş kapsamlı adli ve idari incelemeler doğrultusunda 29 farklı ülkeye 48 ayrı talep iletildiğini belirten Hatipoğlu, yurt dışında bulunan 278 kişinin hesap ve mal varlıklarına ilişkin resmi bilgi istendiğini kaydetti.

84 TUTUKLAMA, 131 FON TASFİYE EDİLİYOR

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Türkiye genelinde 2 binden fazla yatırım fonu bulunduğunu, SPK tarafından suistimaller nedeniyle 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini bildirdi.

Soruşturmadaki adli bilanço hakkında da bilgi veren Aksu:

• Bugüne kadar 84 kişinin tutuklandığını,

• 282 kişi hakkında adli işlem yapıldığını,

• 27 şüpheli hakkında ise arama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Aksu, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Parti ayrımı olmaksızın, kimliğine ve kariyerine bakılmaksızın piyasayı bozan ve dolandırıcılık yapan herkes hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

HAZİNE’YE YÜK GETİRMEYECEK: 350 BİN YATIRIMCIYA ÖDEME PLANI

Düzenlemenin kamusal bir mali yük oluşturmayacağı, tasfiye sürecinde Hazine kaynaklarının veya bütçe imkânlarının kesinlikle kullanılmayacağı açıklandı.

Yatırımcılara yapılacak ödemelerin tamamen fonların kendi mal varlıklarından ve usulsüzlük yapan kişilerden tahsil edilecek tutarlardan karşılanması öngörülüyor.

Yeni düzenleme ile 455 bin 578 bireysel fon pay sahibinin mağduriyetinin önlenmesi hedeflenirken, öne çıkan esaslar şu şekilde sıralandı:

• Geri Ödeme Hesaplaması: Yatırımcıların net tutarları, kağıt üzerindeki sanal değerler üzerinden değil; sisteme fiilen giren ve çıkan nakit dengesine göre ve "İlk Giren İlk Çıkar" yöntemiyle belirlenecek.

• Küçük Yatırımcıya Öncelik: Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yaklaşık 350 bin yatırımcının tutarlarının tamamının ödenmesi hedefleniyor. Nakit yetersizliğinde ödemelere en düşük tutarlı yatırımcıdan başlanacak.

• Piyasa Dolandırıcıları Yararlanamayacak: Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçuna karışan gerçek ve tüzel kişiler bu özel tasfiye ve iade mekanizmasından tamamen muaf tutulacak.

• El Konulan Varlıklar Yatırımcıya Aktarılacak: Ceza soruşturmalarında el konulan gayrimenkul, araç ve likit varlıklar Hazine'ye irat kaydedilmek yerine doğrudan fona veya TMSF nezdinde açılacak özel hesaba aktarılacak. TMSF, dava sonucunu beklemeden bu varlıkları satarak nakde çevirebilecek.