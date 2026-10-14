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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Beşinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarındaki süreçlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili kanun teklifinin 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve ödemelerin hukuki bir altyapıya kavuşturulması değerlendirildi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini amaçlayan yasa teklifinin 9 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulduğu ve 14 Ekim itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin planlandığı kaydedildi.

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43 BİN BİN YATIRIMCIYA 6,4 MİLYAR LİRALIK İLK ÖDEME TAMAMLANDI

Haftalık bazda yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin detaylar da paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası aracılığıyla A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda hesabı bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira tutarında ödeme yapıldığı aktarıldı.

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HAFTA SONUNA KADAR HEDEF: 40,5 MİLYAR LİRA

Açıklamada, tasfiye sürecindeki diğer adımlara ilişkin şu takvime yer verildi:

• Ödemesi yapılan 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonundaki 34,1 milyar liralık tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

• Böylelikle bu 3 şirkete ait toplam 66 yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 hak sahibine ayni ve nakdi olarak 40,5 milyar liralık ödeme yapılmış olacak.

65 FON İÇİN ARA ÖDEMELER YOLDA

Meclis gündemindeki kanun teklifinin yasalaşmasının ardından, tasfiye kapsamındaki diğer 65 fona ait ara ödeme süreçlerinin de vakit kaybedilmeksizin başlatılacağı ve ödemelerin süratle tamamlanacağı ifade edildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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