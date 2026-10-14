Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve ödemelerin hukuki bir altyapıya kavuşturulması değerlendirildi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesini amaçlayan yasa teklifinin 9 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulduğu ve 14 Ekim itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin planlandığı kaydedildi.

43 BİN BİN YATIRIMCIYA 6,4 MİLYAR LİRALIK İLK ÖDEME TAMAMLANDI

Haftalık bazda yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin detaylar da paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası aracılığıyla A1, Bulls ve Pardus yönetimindeki fonlarda hesabı bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira tutarında ödeme yapıldığı aktarıldı.

HAFTA SONUNA KADAR HEDEF: 40,5 MİLYAR LİRA

Açıklamada, tasfiye sürecindeki diğer adımlara ilişkin şu takvime yer verildi:

• Ödemesi yapılan 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonundaki 34,1 milyar liralık tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

• Böylelikle bu 3 şirkete ait toplam 66 yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 hak sahibine ayni ve nakdi olarak 40,5 milyar liralık ödeme yapılmış olacak.

65 FON İÇİN ARA ÖDEMELER YOLDA

Meclis gündemindeki kanun teklifinin yasalaşmasının ardından, tasfiye kapsamındaki diğer 65 fona ait ara ödeme süreçlerinin de vakit kaybedilmeksizin başlatılacağı ve ödemelerin süratle tamamlanacağı ifade edildi.

Beşinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülmektedir. Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır. Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 13, 2026

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