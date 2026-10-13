Kamuoyunun yakından takip ettiği dev fon soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon skandalına yönelik derinleştirdiği adli soruşturmada önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Milyonlarca liralık haksız kazanç ve usulsüz para akışlarının mercek altına alındığı dosyada, sistem üzerinden mevzuata aykırı şekilde yüksek getiri sağlayan kişilerin kimlikleri ve elde ettikleri tutarlar tespit edildi.

TMSF'DEN HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLERE İADE ÇAĞRISI

Başsavcılık tarafından tespit edilen listelerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iletilmesinin ardından idari süreç başlatıldı. TMSF, haksız kazanç sağladığı belirlenen şahıslara resmi tebligatlar göndererek, vaktinde elde ettikleri usulsüz paraları kamuya iade etmelerini talep etti.

TUTUKLU SAYISI 85'E YÜKSELDİ, GİZLİLİK İHLALİNE RESEN SORUŞTURMA

Geniş çaplı yürütülen fon soruşturmasında adli bilanço da ağırlaşıyor:

• Tutuklama Sayısı: Yürütülen operasyonlar ve adli süreçler kapsamında dosyada tutuklanan şüpheli sayısının 85'e ulaştığı bildirildi.

• Soruşturmanın Gizliliğini İhlal İncelemesi: Soruşturmaya ait "gizli" ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital platformlarda yayılması üzerine Başsavcılık resen adli işlem başlattı. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 285’inci maddesi uyarınca, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve belgeleri sızdıran kişiler hakkında adli süreç kararlılıkla sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında haksız kazançların tahsili ve iade süreçlerine ilişkin işlemlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak