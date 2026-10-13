İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve bu suçlardan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV'nin aktardığına göre, soruşturma kapsamında 141 kişinin mal varlığının dondurulmasına yönelik karar alındı. Başsavcılık, kararın uygulanması amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderdi.

141 KİŞİLİK LİSTEDE HANGİ İSİMLER VAR?

Mal varlığı dondurulan kişiler arasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın da bulunduğu belirtildi.



Görsel: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya

Listede ayrıca TERA CEO'su Emre Tezmen ile şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da yer aldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında adı geçen kişiler hakkında alınan mal varlığı tedbiri, kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.

SAVCILIKTAN SPK VE MERKEZ BANKASINA YAZI

Görsel: Melis Sütşurup Sandal ve Mustafa Sandal

Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına gönderdiği yazıda, mal varlığına ilişkin tedbirlerin kapsamına yönelik ayrıntılara yer verildi.

Buna göre, listede bulunan kişilerin emekli maaşlarının tedbir kapsamında olmadığı belirtildi.

Ayrıca şüpheli işlemlerin tespit edilmesi halinde durumun gecikmeksizin savcılığa bildirilmesi istendi.



Görsel: Tera Grubu/ Emre Tezmen

TAŞINMAZ, GEMİ VE HAVA ARAÇLARI DA ARAŞTIRILACAK

Soruşturma kapsamında yalnızca finansal varlıklar değil, kişilerin adına kayıtlı diğer mal varlıkları da incelemeye alındı.

Başsavcılık tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gönderilen yazılarda, listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istendi.

Tespit edilen mal varlıklarına yönelik dondurma tedbirlerinin uygulanması talep edildi.