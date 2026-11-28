Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon krizinin ardından alım satım işlemlerine kapatılan yatırım fonlarına ilişkin yeni bir karar aldı. Kurul, Bulls Portföy, A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy bünyesindeki toplam 26 yatırım fonunun yeniden işleme açılabilmesine onay verdi.

27 Kasım 2026 tarihli ve 90/2114 sayılı Kurul kararı uyarınca söz konusu fonlar, 30 Kasım Pazartesi günü Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak alım satım işlemlerine açılabilecek.

BULLS PORTFÖY'ÜN 9 FONU YENİDEN İŞLEME AÇILACAK

Bulls Porföy'de işleme açılacak fonlar şöyle;

Fon kodu Fon adı BBS Bulls Portföy Birinci Serbest (TL) Fon BLT Bulls Portföy Altın Fonu BAG Bulls Portföy Atak Değişken Fon BCO Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu BHA Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BUB Bulls Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu BFS Bulls Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu BUV Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon BVK Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon

A1 CAPITAL PORTFÖY'ÜN 7 FONU YENİDEN İŞLEME AÇILACAK

A1 Capital Portföy'de işleme açılacak 7 fon şöyle sıralandı;

Fon kodu Fon adı DNF A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu CVL A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu HFR A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BON A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu DGF A1 Capital Portföy Değişken Fon AU1 A1 Capital Portföy Altın Fonu DA1 A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon

PARDUS PORTFÖY'ÜN 10 FONU YENİDEN İŞLEME AÇILACAK

Pardus Portföy'ün işleme açılacak fonları şöyle;

Fon kodu Fon adı PKV Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon ICH Pardus Portföy İkinci Değişken Fon PIS Pardus Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon AC1 Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon PAF Pardus Portföy Altın Fonu PTO Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BBF Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu BDS Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) SRL Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) PPH Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

17 EYLÜL'DE İŞLEME KAPATILMIŞLARDI

Söz konusu yatırım fonları, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 57/1707 ile 57/1708 sayılı kararları kapsamında TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satım yönünde işleme kapatılmıştı.

Yeni kararla birlikte 26 yatırım fonunun 74 gün sonra yeniden alım satım işlemlerine açılmasının önü açıldı.