SPK, fon krizi kapsamında alım satıma kapatılan 26 yatırım fonunun 30 Kasım'da yeniden işleme açılabilmesine onay verdi. İşte fonların tam listesi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon krizinin ardından alım satım işlemlerine kapatılan yatırım fonlarına ilişkin yeni bir karar aldı. Kurul, Bulls Portföy, A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy bünyesindeki toplam 26 yatırım fonunun yeniden işleme açılabilmesine onay verdi.
27 Kasım 2026 tarihli ve 90/2114 sayılı Kurul kararı uyarınca söz konusu fonlar, 30 Kasım Pazartesi günü Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak alım satım işlemlerine açılabilecek.
BULLS PORTFÖY'ÜN 9 FONU YENİDEN İŞLEME AÇILACAK
Bulls Porföy'de işleme açılacak fonlar şöyle;
|Fon kodu
|Fon adı
|BBS
|Bulls Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
|BLT
|Bulls Portföy Altın Fonu
|BAG
|Bulls Portföy Atak Değişken Fon
|BCO
|Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|BHA
|Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|BUB
|Bulls Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|BFS
|Bulls Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
|BUV
|Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon
|BVK
|Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon
A1 CAPITAL PORTFÖY'ÜN 7 FONU YENİDEN İŞLEME AÇILACAK
A1 Capital Portföy'de işleme açılacak 7 fon şöyle sıralandı;
|Fon kodu
|Fon adı
|DNF
|A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
|CVL
|A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|HFR
|A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|BON
|A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu
|DGF
|A1 Capital Portföy Değişken Fon
|AU1
|A1 Capital Portföy Altın Fonu
|DA1
|A1 Capital Portföy Serbest (Döviz) Fon
PARDUS PORTFÖY'ÜN 10 FONU YENİDEN İŞLEME AÇILACAK
Pardus Portföy'ün işleme açılacak fonları şöyle;
|Fon kodu
|Fon adı
|PKV
|Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
|ICH
|Pardus Portföy İkinci Değişken Fon
|PIS
|Pardus Portföy İkinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
|AC1
|Pardus Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon
|PAF
|Pardus Portföy Altın Fonu
|PTO
|Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|BBF
|Pardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
|BDS
|Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|SRL
|Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
|PPH
|Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
17 EYLÜL'DE İŞLEME KAPATILMIŞLARDI
Söz konusu yatırım fonları, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 57/1707 ile 57/1708 sayılı kararları kapsamında TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satım yönünde işleme kapatılmıştı.
Yeni kararla birlikte 26 yatırım fonunun 74 gün sonra yeniden alım satım işlemlerine açılmasının önü açıldı.