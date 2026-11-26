Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon krizinin ardından sermaye piyasalarında yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı.

Manipülasyon ve bilgi suistimaline yönelik cezalar ağırlaştırılacak, SPK'nın müdahale yetkileri genişletilecek ve yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi kurulacak. Reel sektör için 35 milyar TL'lik KGF paketi üzerinde çalışıldığını belirten Şimşek, MSCI uyum sürecinde haziran ayının beklenmeyeceğini, fiili dolaşım pay oranına ilişkin hesaplama yönteminin Aralık 2026'da tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın bilgilendirme toplantısında fon soruşturması, borsadaki değer kayıpları, sermaye piyasalarına yönelik yeni düzenlemeler ve reel ekonomiye sağlanacak destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişini korumak ve benzer sorunların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla yapısal reformlar hazırladıklarını belirten Şimşek, SPK'nın denetim kapasitesinin artırılacağını, manipülasyonla mücadelede teknolojik altyapının güçlendirileceğini ve yatırımcıların zararlarının geri kazanılması için kalıcı mekanizmalar oluşturulacağını açıkladı.

BORSA İSTANBUL'DAKİ KAYIP YÜZDE 19,5'E ULAŞTI

Fon krizinin küresel piyasalardaki dalgalanmalarla aynı döneme denk geldiğini belirten Şimşek, küresel beklentilerdeki bozulmanın ve risk iştahındaki zayıflamanın piyasalardaki kayıpları artırdığını söyledi.

17 Eylül-26 Kasım döneminde Türkiye borsasının yüzde 19,5 değer kaybettiğini açıklayan Şimşek, aynı dönemde Güney Kore borsasındaki düşüşün yaklaşık yüzde 30'a, MSCI gelişmekte olan piyasalar bileşik endeksindeki gerilemenin ise yüzde 15,7'ye ulaştığını bildirdi.

Küresel piyasalarda ciddi değer kayıpları yaşandığını ifade eden Şimşek, Güney Kore borsasındaki kaybın yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar olduğunu belirtti. Aynı dönemde Brezilya'da 180 milyar dolar, Endonezya'da ise 153 milyar dolarlık kayıp yaşandığını aktardı.

Türkiye'deki borsa kayıplarının tamamını fon kriziyle ilişkilendirmenin doğru olmayacağını vurgulayan Şimşek, küresel piyasalardaki gelişmelerin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"SİSTEMİK RİSK YOK DERKEN BİLGİYE DAYALI SÖYLÜYORUZ"

Fon krizinin bankacılık sektörüne ve ekonominin geneline yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirten Şimşek, sorunlu fonların tasfiye kapsamına alınmasının bu açıdan kritik önem taşıdığını ifade etti.

Şimşek, sorunlu fonların karantinaya alındığını belirterek, bu müdahalenin temel amacının riskin ekonominin geneline, özellikle bankacılık ve diğer sektörlere yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

Bankacılık sektörünün toplam aktifleri içerisindeki doğrudan riskin 100 binde 2 düzeyinde bulunduğunu açıklayan Şimşek, sistemik risk olmadığı yönündeki değerlendirmelerinin somut verilere dayandığını vurguladı.

REEL SEKTÖRE 35 MİLYAR TL'LİK KGF PAKETİ

Fon krizinden etkilenen şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında yeni bir destek paketi üzerinde çalışıldığını açıklayan Şimşek, paketin toplam büyüklüğünün 35 milyar TL olacağını bildirdi.

Pakete hem kamu hem de özel bankaların katılmasının öngörüldüğünü belirten Şimşek, yalnızca kamu bankalarının değil özel bankaların da finansman desteğinde yer alacağını söyledi.

Türkiye'deki özel sektör tahvil piyasasının yaklaşık 1 trilyon TL büyüklüğünde olduğunu aktaran Şimşek, bugüne kadar temerrüde düşen tutarın 20 milyar TL seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

Fon krizi nedeniyle finansman riski bulunan şirketlerin kredi büyüme sınırından muaf tutulduğunu belirten Şimşek, bu adımlarla reel sektörde oluşabilecek olumsuz etkilerin sınırlandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

REEL SEKTÖRÜN TOPLAM RİSKİ 116 MİLYAR TL

Fon krizinin şirketler üzerindeki doğrudan etkilerine ilişkin rakamları da paylaşan Şimşek, reel sektörün toplam riskinin 116 milyar TL düzeyinde bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu şirketlerin özel sektörün toplam istihdamı ve cirosu içindeki payının yüzde 1'in altında olduğunu belirten Şimşek, bu nedenle krizin reel ekonomi üzerindeki doğrudan etkilerinin sınırlı kaldığını savundu.

Özel sektör tahvili ihraç eden firma sayısının 99 olduğunu kaydeden Şimşek, hazırlanmakta olan finansman desteğiyle bu şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olunmasının amaçlandığını bildirdi.

56 HİSSE TARANDI, 551 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Sermaye Piyasası Kurulunun fonlarla bağlantılı manipülasyon incelemelerine ilişkin güncel verileri açıklayan Şimşek, çalışmaların kasım ayı sonunda tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hissenin tarandığını belirten Şimşek, fonlarla bağlantılı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Aynı dönemde 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulandığını, 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansının iptal edildiğini bildirdi.

SPK'nın denetim kapasitesinin artırılması için Vergi Denetim Kurulundan 25 müfettişin kurumda görevlendirildiğini belirten Şimşek, bu adımla gözetim ve denetim kapasitesinin güçlendirildiğini ifade etti.

BORSADA MANİPÜLASYONA KARŞI YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ERKEN UYARI SİSTEMİ

Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlerin daha erken tespit edilmesi amacıyla yeni bir teknolojik altyapı oluşturulacağını açıklayan Şimşek, yapay zekâ destekli erken uyarı sisteminin kurulacağını söyledi.

SPK'nın TÜBİTAK gibi kurumlarla birlikte çalışacağını belirten Şimşek, büyük miktardaki verilerin kısa sürede ve anlamlı biçimde analiz edilebilmesi için büyük veri platformu oluşturulacağını bildirdi.

Yeni sistem kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank ve diğer kurumların verilerinin tek platformda değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece piyasa işlemlerinin daha etkin izlenmesi ve olası risklerin erken tespit edilmesi amaçlanıyor.

Şimşek, riskleri önceden belirleyecek bir risk merkezinin kurulmasının ve bankacılık sektörü de dahil olmak üzere kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının hızlandırılmasının planlanan yasal düzenlemeler arasında bulunduğunu kaydetti.

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NDA CEZALAR AĞIRLAŞTIRILACAK

Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılacağını belirten Şimşek, yeni düzenlemeyle SPK'nın sorunlu fonlara erken müdahale, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkilerinin güçlendirileceğini açıkladı.

Manipülasyon, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların artırılacağını belirten Şimşek, fonlar üzerinden işlenen suçlarda daha ağır yaptırımların uygulanacağını ve soruşturma süreçlerinin hızlandırılacağını ifade etti.

Yatırımcıların uğradığı zararların sorumlulardan tahsil edilerek hak sahiplerine ödenmesini sağlayacak kalıcı bir geri kazanım mekanizmasının da kurulacağını açıklayan Şimşek, fon tasfiyesi için daha önce çıkarılan özel düzenlemenin ardından bu mekanizmanın kalıcı olarak mevzuata taşınacağını söyledi.

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ'NİN MALİ YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni düzenlemeler kapsamında Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin mali yapısının güçlendirilmesi ve tazmin mekanizmalarının geliştirilmesi de planlanıyor.

Şimşek, yatırımcıların korunmasına yönelik mekanizmaların genişletileceğini belirterek, kira sertifikaları gibi borçlanma araçlarına ek koruma sağlanmasının da hazırlanan düzenlemeler arasında bulunduğunu aktardı.

MSCI İLE LONDRA'DA GÖRÜŞME YAPILACAK

Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'ın Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerine de değinen Şimşek, uyum çalışmalarının hızlandırıldığını açıkladı.

MSCI'ın gündeme getirdiği fiili dolaşım pay oranlarının bağımsız biçimde doğrulanmasına yönelik standartların hazırlanması için çalışma başlatıldığını belirten Şimşek, ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi.

MSCI yetkilileriyle önümüzdeki hafta Londra'da bir araya gelmeyi planladıklarını açıklayan Şimşek, fonların koordineli işlemlerine yönelik güvenilir ve sürekli yaptırımların yeni yasal düzenlemeyle sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

FİİLİ DOLAŞIM HESAPLAMASINDA ARALIK 2026 HEDEFİ

MSCI'ın önerileri doğrultusunda fiili dolaşım pay oranının hesaplanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağını belirten Şimşek, yeni hesaplama yönteminin Aralık 2026'da tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Düzenlemelerin uygulanması için haziran ayına kadar süre verilmiş olmasına rağmen bu tarihin beklenmeyeceğini vurgulayan Şimşek, "Hazirana kadar süre verilmiş ama biz onu beklemeyeceğiz." dedi.

Hazırlanan kanunun bütçe görüşmelerinin ardından veya yeni yılın başında TBMM gündemine gelmesini umduklarını belirten Şimşek, düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

SERBEST FONLARDA YÜZDE 20 İŞLEM SINIRI GETİRİLDİ

SPK tarafından ağustos sonunda yayımlanan fon rehberinin serbest fonlara yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini hatırlatan Şimşek, halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildiğini söyledi.

Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdiği işlemlerin fon portföy değerinin yüzde 20'siyle sınırlandırıldığını belirten Şimşek, fon portföy içeriklerinin haftalık olarak açıklanmasının zorunlu hâle getirildiğini ifade etti.

KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiğinin yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildiğini belirten Şimşek, dolaylı payı yüzde 10'u aşan pay sahiplerinin de açıklanmaya başlandığını kaydetti.

SERBEST FONLARA GİRİŞTE 50 MİLYON TL ŞARTI

Serbest fonlara girişte nitelikli yatırımcı eşiğinin 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltildiğini açıklayan Şimşek, yatırımcıların bu fonlara girerken riskleri açık şekilde ortaya koyan nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda olduğunu söyledi.

Fonların tüm borç verme işlemlerinin teminat şartına bağlandığını ve teminat kalitesinin yükseltildiğini belirten Şimşek, fonların ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamının genişletildiğini bildirdi.

Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi artırmak amacıyla asgari yüzde 10 kira sertifikası bulundurma şartı getirildiğini de sözlerine ekledi.

FONLARDAN ÇIKAN PARA MEVDUATA YÖNELDİ

Fon krizinin ardından yatırımcıların daha düşük riskli yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Şimşek, fonlardan çıkış yaşandığını ancak bu paranın büyük bölümünün bankacılık sisteminde kaldığını söyledi.

Fonlardan çıkan paranın tamamına yakınının mevduata yöneldiğini ifade eden Şimşek, yatırımcıların TMSF güvencesindeki banka mevduatlarını tercih ettiğini kaydetti.

Bu yönelimin geçici olabileceğini belirten Şimşek, piyasalarda güvenin yeniden sağlanmasıyla yatırımcı davranışlarının da değişebileceğini söyledi.

Mevduatın para birimi dağılımında önemli bir değişiklik yaşanmadığını aktaran Şimşek, son verilere göre Türk lirasının toplam mevduat içindeki payının yüzde 61,8 olduğunu açıkladı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan gerilemeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, düşüşün tamamının fon kriziyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Altın fiyatlarının dolar cinsinden gerilemesinin rezervlerin dolar karşılığı üzerinde etkili olduğunu belirten Şimşek, küresel piyasalardaki riskten kaçınma eğiliminin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerde yapay zekâ yatırımlarının getirisine yönelik soru işaretlerinin küresel yatırımcı davranışlarını etkilediğini ifade eden Şimşek, sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların yalnızca Türkiye'ye özgü gelişmeler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.