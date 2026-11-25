Yatırım fonu mağduriyetlerinin giderilmesi ve sermaye piyasalarındaki denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen On Birinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Görüşmelerde hem tasfiye sürecindeki ödeme takvimi hem de piyasa güvenliğini artıracak yasal düzenlemeler masaya yatırıldı.

SERMAYE PİYASASI KANUNU TASLAĞI MECLİS YOLUNDA

Kurul toplantısında, önceki dönemlerde başlatılan çalışmalar doğrultusunda hazırlanan Sermaye Piyasası Kanunu değişiklik taslağına son şekli verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve sektör paydaşlarının ortak katkısıyla olgunlaştırılan düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubuna sunulmaya hazır hale getirildiği bildirildi.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA AĞIR CEZALAR VE ERKEN MÜDAHALE MEKANİZMASI

Meclis gündemine taşınacak olan yeni kanun taslağı, sermaye piyasalarında yatırımcıyı koruyacak kritik adımlar içeriyor:

• Zararın Sorumlulardan Tahsili: Hukuka aykırı işlemler sonucunda fon mal varlığında oluşan kayıpların doğrudan sorumlularından tahsil edilerek yatırımcılara iade edilmesini sağlayacak yeni mekanizmalar kurulacak.

• Erken Müdahale Yetkisi: Piyasalarda oluşabilecek sistemik risklere henüz büyümeden erken müdahale edilmesinin önü açılacak.

• Cezalarda Artış: Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali (insider trading) ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına uygulanan yaptırım ve cezalar önemli ölçüde ağırlaştırılacak.

ÖDEMELER 7596 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILIYOR

Açıklamada ayrıca Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumların yürüttüğü denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerle haksız kazanç sağladığı belirlenen kişi ve yapılara yönelik hukuki süreçlerin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Tasfiye sürecindeki ödemelerin ise 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve süreç başında belirlenen ilke kararları doğrultusunda bu hafta cuma günü sonuçlandırılması planlanıyor.