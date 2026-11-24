Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye'deki fon krizi, kredi notu ve para politikasına ilişkin açıklamalar geldi.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, fon krizinin Türkiye'nin kredi notu üzerinde doğrudan ve kısa vadeli bir etkisinin bulunmadığını belirtirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha beklediklerini söyledi.

FITCH'TEN FON KRİZİ AÇIKLAMASI

CNBC-e'ye konuşan Morales, fon krizinin bazı zorluklar yaratmasına rağmen Türkiye'nin ekonomi programını rayından çıkarmadığını ifade etti.

Morales, Fitch açısından öncelikli konunun krizin rezervler üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağı ve enflasyonda yükselişe neden olup olmayacağı olduğunu belirtti.

MERKEZ BANKASINDAN BİR FAİZ İNDİRİMİ DAHA BEKLİYOR

TCMB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Morales, Merkez Bankasının ilave parasal gevşemeye yönelik mesajlar verdiğine işaret etti.

Morales, yıl sonuna doğru TCMB'nin bir faiz indirimi daha yapabileceğini düşündüklerini kaydetti.

FITCH, TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEYECEK

Enflasyonun ana eğiliminde gerileme görülmesine rağmen yıllık enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirten Morales, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini aralık ayının başında güncelleyeceklerini açıkladı.

DÖVİZ KURU VE MSCI UYARISI

Morales, döviz kurlarında yaşanabilecek sert hareketlerin dolarizasyonu artırabileceği ve yüksek enflasyona yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nden çıkarılması ihtimaline de değinen Morales, böyle bir gelişmenin belirsizlik yaratabileceğini ifade etti.