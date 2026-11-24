Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren bir adım attı. Bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabileceği azami faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Kasım 2023'ten bu yana ilk kez düşürüldü. Kararla birlikte 1 Aralık 2026 itibarıyla kredi kartı azami akdi faiz oranları da gerileyecek.

MERKEZ BANKASI 3 YIL SONRA REFERANS ORANI DÜŞÜRDÜ

Kasım 2023'ten bu yana yüzde 3,11 seviyesinde uygulanan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94'e indirilecek.

Referans orandaki 17 baz puanlık düşüş, bankaların kredi kartı borçlarına uygulayabileceği azami akdi faiz oranlarına da yansıyacak.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Kredi kartlarında dönem borcu tutarına göre uygulanan aylık azami akdi faiz oranları yeniden şekillenecek.

Kredi kartı dönem borcu Mevcut faiz Yeni faiz 30 bin TL'nin altında %3,25 %3,08 30 bin-180 bin TL arasında %3,75 %3,58

KREDİ KARTI BORCU OLANLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Faiz oranlarındaki düşüş, kredi kartı dönem borcunun tamamını ödemeyen ve kalan borcu üzerinden faiz ödeyen vatandaşların finansman maliyetlerinin azalmasına katkı sağlayacak.

Bankalar, Merkez Bankası tarafından belirlenen azami faiz oranlarını aşmamak şartıyla kendi faiz oranlarını belirleyebilecek.

Yeni oranlar 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

(BLOOMBERG)