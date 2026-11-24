Avrupa bankacılık sektöründe tarihi bir satın alma için süreç başladı. İtalya'nın en büyük bankalarından Intesa Sanpaolo, dünyanın halen faaliyet gösteren en eski bankası Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) için 33 milyar euroluk (36 milyar dolar) devralma teklifini yatırımcılara sundu. Teklifin başarıya ulaşması halinde 1472 yılında kurulan bankanın bağımsızlığı sona erebilir.

HİSSEDARLAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Monte dei Paschi di Siena hissedarları, 24 Kasım Salı gününden itibaren devralma teklifine katılabilecek. Teklif sürecinin 22 Ocak'ta sona ermesi planlanıyor.

Intesa Sanpaolo, satın alma teklifinin kabul eşiğini üçte iki olarak belirlerken bu oranı yüzde 50'ye düşürme seçeneğini de açık bıraktı.

DÜNYANIN EN ESKİ BANKASI 1472 YILINDA KURULDU

İtalya'nın Siena kentinde 1472 yılında düşük gelirli vatandaşlara finansal destek sağlamak amacıyla bir rehin kuruluşu olarak faaliyete başlayan Monte dei Paschi di Siena, dünyanın halen faaliyet gösteren en eski bankası olarak kabul ediliyor.

554 yıllık geçmişe sahip banka, 2025 yılında satın aldığı Mediobanca ve iştiraki Banca Widiba ile birlikte İtalya'nın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor.

İTALYAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Monte dei Paschi di Siena, geleneksel bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra varlık yönetimi, özel bankacılık, emeklilik fonları, hayat sigortası, yatırım bankacılığı, proje finansmanı ve finansal danışmanlık alanlarında da hizmet veriyor.

Intesa Sanpaolo'nun devralma teklifinin başarıya ulaşması, İtalya bankacılık sektöründeki rekabet yapısını ve pazar payı dağılımını değiştirebilir.

(NEFES GAZETESİ)