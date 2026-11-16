Avrupa Birliği (AB), Avrupa bankacılık sektöründe önemli bir birleşmenin önünü açtı. Avrupa Komisyonu, İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in Almanya merkezli Commerzbank'ı satın alma işlemine 16 Kasım 2026 Pazartesi günü onay verdi.

AB'nin rekabet otoritesi olarak görev yapan Avrupa Komisyonu, satın alma işlemini değerlendirdikten sonra rekabet açısından herhangi bir endişe oluşturmayacağına hükmetti.

Karar, Avrupa Birliği'nin bankacılık sektöründe entegrasyonu artırma ve ABD'li finans kuruluşları karşısında rekabet gücünü yükseltme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

UNICREDIT'İN COMMERZBANK'TAKİ PAYI YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

UniCredit, yaklaşık iki yıldır Commerzbank'ı satın almak için girişimlerde bulunuyor.

Alman hükümetinin ve Commerzbank yönetiminin güçlü itirazlarına rağmen İtalyan banka, satın alma teklifi ve finansal araçlar aracılığıyla Alman bankasında yaklaşık yüzde 50 düzeyinde pay ve oy hakkı elde etme aşamasına geldi.

Commerzbank, özellikle Almanya'daki küçük ve orta ölçekli sanayi şirketlerinin finansmanında önemli bir rol üstleniyor.

Bu nedenle UniCredit'in satın alma girişimi, Almanya'da bankacılık sektörünün geleceği ve şirketlerin finansmana erişimi açısından tartışmalara neden oldu.

AVRUPA MERKEZ BANKASI DA ONAY VERMİŞTİ

Avrupa Komisyonu'nun kararı öncesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) da UniCredit'in Commerzbank üzerinde kontrol sağlamasına yönelik gerekli izni vermişti.

ECB, 15 Ekim 2026 tarihinde UniCredit'in Commerzbank'taki yüzde 30 pay sahipliği eşiğini aşmasına ve payını üst sınır olmaksızın artırmasına izin verdi.

Böylece İtalyan bankanın Alman rakibini devralma sürecinde önemli bir düzenleyici aşama daha tamamlanmış oldu.

Ancak Avrupa Komisyonu'nun onayı, satın alma işleminin tüm aşamalarıyla tamamlandığı anlamına gelmiyor.

AB'DEN GÜÇLÜ AVRUPA BANKALARI MESAJI

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Teresa Ribera, kararın ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın uluslararası alanda rekabet edebilen, büyüyebilen ve işletmeler ile hane halklarını destekleyebilen daha güçlü bankalara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Ribera, sınır ötesi banka birleşmelerinin finans kuruluşlarının daha verimli çalışmasına ve ekonomik şoklara karşı dayanıklılıklarını artırmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

UniCredit'in Commerzbank'ı satın almasına verilen onayın, bankacılık sektörünün güçlendirilmesi ile rekabetin ve tüketici tercihlerinin korunmasının birlikte mümkün olduğunu gösterdiğini vurguladı.

AB BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Avrupa Birliği, bankacılık sektöründe daha büyük ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen finans kuruluşları oluşturmayı hedefliyor.

Bu kapsamda AB, 2026 yılında şirket birleşmelerine ilişkin kuralları yeniden düzenlemeye yönelik planlarını açıklamıştı.

Brüksel yönetimi, söz konusu düzenlemelerle Avrupa merkezli şirketlerin küresel rakipleri karşısındaki konumunu güçlendirmeyi ve büyük ölçekli Avrupa şirketlerinin ortaya çıkmasını desteklemeyi amaçlıyor.

UniCredit'in Commerzbank'ı devralma girişimine verilen rekabet onayı da bu yaklaşımın bankacılık sektöründeki önemli örneklerinden biri oldu.