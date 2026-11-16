Konkordato sürecinden olumlu sonuç alamayan şirketin tasfiyesine başlandı.

Ege'de Söz’de yer alan habere göre mali sıkıntılar nedeniyle daha önce konkordato talebinde bulunan Dera Giyim’in finansal tablosundaki bozulma durdurulamadı.

Süreci değerlendiren İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 11 Kasım 2026 tarihli ve 2025/669 Esas sayılı kararı ile saat 15.37 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına hükmetti.

İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda, şirketin tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulü çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.

ALACAKLILAR İÇİN 1 AYLIK BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

İflas kararının ardından İzmir İflas Müdürlüğü tarafından alacaklılar ve borçlular için yasal takvim duyuruldu:

Alacak Kaydı: Şirketten alacağı bulunanların veya hak iddia edenlerin, dayanak belgeleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe başvurarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Borç Bildirimi: Dera Giyim’e borcu olan kişi ve kurumların da aynı bir aylık süre zarfında borçlarını bildirmeleri istendi.

İlk Alacaklılar Toplantısı: Sürecin yol haritasının ele alınacağı ilk toplantı, 12 Ocak 2027 tarihinde saat 11.00’de İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında alacaklıların veya yetkili vekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

GÜNLÜK 5 BİN ADET ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ

2013 yılında İzmir’de kurulan Dera Giyim, 5 bin metrekarelik modern üretim tesisinde günlük 5 bin adetlik üretim kapasitesiyle dikkat çekiyordu.

2023 yılında Muş’taki üretim tesisini de bünyesine katarak büyüme adımı atan şirket, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 2022 yılında gümüş, 2023 yılında ise bronz ihracat ödülü ile ödüllendirilmişti.