İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına yönelik beklentilerini güncelledi. Banka, 2026 yılının son çeyreğine ilişkin ons altın tahminini yüzde 10 düşürerek 4.500 dolara çekerken uzun vadeli yükseliş öngörüsünü korudu. UBS, ons altının 2027 yılının son çeyreğinde 5.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

UBS ALTIN TAHMİNİNİ YÜZDE 10 DÜŞÜRDÜ

UBS, 2026 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin ons altın fiyatı tahminini yüzde 10 aşağı yönlü güncelleyerek 4.500 dolara indirdi.

Böylece bankanın söz konusu döneme ilişkin önceki 5.000 dolarlık beklentisi 500 dolar azaltılmış oldu.

Kısa vadeli tahmindeki bu değişikliğe rağmen UBS, altının uzun vadede yükseliş potansiyeli taşıdığı yönündeki değerlendirmesini korudu.

UBS'DEN 2027 İÇİN 5.000 DOLARLIK ALTIN TAHMİNİ

Bankanın yeni değerlendirmesine göre ons altın, 2027 yılının dördüncü çeyreğinde 5.000 dolar seviyesine ulaşabilir.

UBS, altın fiyatlarının uzun vadede yükselişini destekleyecek unsurlar arasında para birimlerindeki değer kaybına karşı korunma talebini öne çıkardı.

Banka, daha önce beklediği fiyat seviyelerine ulaşılmasına ilişkin takvimi ileri taşıdı.

Bu doğrultuda UBS'nin tahminleri, kısa vadede daha temkinli bir görünüm ortaya koyarken 2027'nin son çeyreği için yükseliş beklentisinin sürdüğüne işaret ediyor.

ALTIN MADENCİLİĞİ HİSSELERİNDE YÜZDE 88'E VARAN GETİRİ BEKLENTİSİ

UBS, altın fiyatlarına yönelik tahminlerinin yanı sıra madencilik sektöründeki şirketlere ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı.

Banka, Avustralya Borsası'nda işlem gören altın madenciliği şirketlerine yönelik alım tavsiyelerini korudu.

Analist Levi Spry, takip edilen şirketlerin hisselerinde yüzde 18 ile yüzde 88 arasında değişen potansiyel getiri hesaplandığını bildirdi.

Raporda Genesis Minerals, Capricorn Metals ve Bellevue Gold, öne çıkan altın madenciliği şirketleri arasında gösterildi.

Söz konusu oranlar, UBS'nin hisse bazlı fiyat hedeflerinden hesaplanan potansiyel getirileri ifade ediyor. Gerçekleşmiş kazanç veya garanti edilmiş getiri niteliği taşımıyor.

ALTIN FİYATLARININ YÖNÜNDE HANGİ GELİŞMELER ETKİLİ OLACAK?

UBS'nin değerlendirmelerinde, altının uzun vadeli görünümünü destekleyen unsurlar arasında merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi, yüksek kamu borçluluğu ve jeopolitik belirsizlikler bulunuyor.

Buna karşılık yüksek ABD tahvil getirileri ve güçlü dolar, kısa vadede değerli metal üzerinde baskı oluşturabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

UBS, kısa vadeli fiyat tahmininde indirime gitmesine rağmen altının uzun vadeli yatırım görünümüne ilişkin olumlu beklentisini sürdürüyor.