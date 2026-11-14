Altın piyasasında satış baskısı artarken, Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen haftalık değerlendirmesinde düşüşün nedenlerini ve fiyatların yeniden yükselişe geçmesi için gereken koşulları ele aldı. Hansen, ABD'de beklentileri aşan enflasyonun faiz artışı beklentilerini güçlendirdiğini, yükselen tahvil getirileri ve değer kazanan doların kıymetli metalleri baskıladığını belirtti.

Altın fiyatları, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen doların etkisiyle sert düşüş yaşadı. Ons altın 3 bin 852 dolara gerileyerek 13 ayın en düşük seviyesini görürken, Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, kısa vadeli toparlanma için 4 bin dolar seviyesinin yeniden aşılması gerektiğine dikkat çekti.

ONS ALTIN 13 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Analizde yer alan verilere göre ons altın, 3 bin 852 dolara kadar gerileyerek son 13 ayın en düşük seviyesini gördü. Daha sonra 3 bin 900 dolar seviyesine doğru toparlanan altın, buna rağmen haftayı yüzde 4'ü aşan kayıpla tamamlamaya yöneldi.

Hansen, düşüşün yalnızca mevcut alım pozisyonlarının kapatılmasından kaynaklanmadığını vurguladı. COMEX altın vadeli işlemlerindeki açık pozisyon sayısının art arda üç seansta yükselerek altı haftanın zirvesine ulaşması, piyasada yeni kısa pozisyonların da açıldığına işaret etti.

Fiyat hareketlerini takip eden yatırımcıların ve emtia alım satım danışmanlarının yeniden satış tarafına geçtiğini belirten Hansen, teknik görünümdeki bozulmanın uzun vadeli yatırım talebinin önüne geçtiğini ifade etti.

FONLARIN ALTINDA NET UZUN POZİSYONLARI GERİLEDİ

Analizde, 3 Kasım'da sona eren haftada profesyonel fon yöneticilerinin altındaki net uzun pozisyonlarının 104 bin kontrata gerileyerek beş ayın en düşük seviyesine indiği aktarıldı.

Gümüşte net uzun pozisyonlar 2 bin 700 kontrata düşerken, platin de paladyumun ardından net kısa pozisyon bölgesine geçti.

ALTINDA 4 BİN DOLAR EŞİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Hansen'e göre altının kısa vadeli aşağı yönlü baskıdan kurtulabilmesi için yeniden 4 bin doların üzerine çıkması ve bu seviyede kalıcılık sağlaması gerekiyor. Daha önce fiyatlara destek sağlayan 4 bin dolar seviyesi, aşağı yönlü kırılmanın ardından önemli bir direnç noktası haline geldi.

Merkez bankalarının altın alımları ve borsa yatırım fonlarına yönelik dirençli talep ise piyasaya destek vermeyi sürdürüyor. Ancak Hansen, tahvil getirileri ve dolar yükselmeye devam ederse bu talebin yeni satışları engellemekte yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.

UZUN VADEDE BORÇLANMA MALİYETLERİ ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Hansen, uzun vadeli görünümde ABD'nin artan borçlanma maliyetleri ve kamu maliyesine ilişkin endişelerin altına destek sağlayabileceğini değerlendirdi. Özellikle kısa vadeli borçlanmaya bağımlılığın, faizlerin yükseldiği bir ortamda borç yenileme maliyetlerini artırdığına dikkat çekti.

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