Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Kasım 2026 haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Merkez Bankasının toplam brüt rezervleri, üst üste üç hafta süren düşüşün ardından artış gösterdi. Altın rezervleri 104 milyar 40,6 milyon dolara, döviz rezervleri ise 57 milyar 22,8 milyon dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler de 27,44 milyar dolara çıktı.

ALTIN REZERVLERİ 104 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Merkez Bankasının altın rezervleri, 6 Kasım haftasında artış gösterdi.

Bir önceki hafta 102 milyar 16,8 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 104 milyar 40,6 milyon dolara çıktı.

Böylece altın rezervlerinde haftalık bazda 2 milyar 23,8 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ

TCMB'nin döviz rezervlerinde de aynı dönemde yükseliş kaydedildi.

Bir önceki hafta 56 milyar 90,2 milyon dolar olan döviz rezervleri, 6 Kasım haftasında 57 milyar 22,8 milyon dolara ulaştı.

Döviz rezervlerindeki haftalık artış 932,6 milyon dolar olarak hesaplandı.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER 27,44 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Merkez Bankasının swap hariç net rezervleri de 6 Kasım haftasında yükseldi.

Bir önceki hafta 24,28 milyar dolar seviyesinde bulunan swap hariç net rezervler, 27,44 milyar dolara çıktı.

Böylece swap hariç net rezervlerde haftalık bazda 3,16 milyar dolarlık artış gerçekleşti.