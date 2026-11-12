Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, 12 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle mağazalarda ve internet üzerinden yapılan mal ve hizmet satışlarıyla bağlantılı sigorta uygulamalarında tüketiciyi korumaya yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

Sigorta primlerine, sözleşme sürelerine ve iptal işlemlerine de yeni kurallar getirildi.

SİGORTA YAPTIRMAYAN TÜKETİCİYE DAHA YÜKSEK FİYAT UYGULANAMAYACAK

Yönetmeliğin 8'inci maddesine göre bütünleşik sigorta satın alınması, mal veya hizmetin satın alınmasının ya da kiralanmasının ön koşulu haline getirilemeyecek.

Sigorta yaptırmayı kabul etmeyen tüketicilere daha yüksek fiyat uygulanamayacak. Sigortanın reddedilmesi gerekçe gösterilerek diğer satış koşulları da tüketicinin aleyhine değiştirilemeyecek.

Bütünleşik sigortalar, mal veya hizmetin satışı sırasında ya da satış veya kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içerisinde sunulabilecek.

SİGORTA PRİMLERİNE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Yeni yönetmelikle bütünleşik sigortalar kapsamında tahsil edilebilecek prim tutarlarına da sınır getirildi.

Buna göre yıllık brüt sigorta primi, teminatın başladığı takvim yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak.

SEDDK, mal veya hizmet türüne göre bu üst sınırı yarıya kadar düşürebilecek veya iki katına kadar artırabilecek.

Düzenlemeye göre sigorta teminatının süresi en fazla iki yıl olarak belirlendi. Ancak uzatılmış garanti teminatı içeren ürünlerde süre, garanti süresiyle uyumlu olacak şekilde uzatılabilecek.

ALIŞVERİŞ İPTAL EDİLİRSE SİGORTA DA SONA ERECEK

Yönetmelikte tüketicilerin sözleşmeden cayma ve sözleşmeyi sona erdirme haklarına ilişkin hükümler de yer aldı.

Buna göre sigorta kapsamındaki mal veya hizmet sözleşmesinde cayma, fesih, iptal ya da sözleşmeden dönme hakkının kullanılması halinde ilgili sigorta sözleşmesi de kendiliğinden sona erecek.

Bu durumda tüketiciden herhangi bir tazminat veya cezai şart talep edilemeyecek.

Sigorta sözleşmesini sona erdirmek isteyen tüketiciler, taleplerini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla ilgili kuruluşlara iletebilecek. İptal işlemi için sözleşmenin kurulması sırasında kullanılan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem uygulanamayacak.

HANGİ RİSKLER SİGORTA KAPSAMINA ALINABİLECEK?

Yönetmelik kapsamında malın kırılması, kaybolması, çalınması, yanması, arızalanması veya zarar görmesi gibi risklere karşı sigorta teminatı sunulabilecek.

Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması veya kaybolmasına yönelik riskler de bütünleşik sigorta kapsamında yer alabilecek.

Ayrıca seyahat, ulaşım, konaklama, etkinlik, abonelik, fatura ödeme, siber güvenlik ve kısa süreli araç kiralama gibi hizmetlerle bağlantılı belirli riskler için de sigorta yapılabilecek.

Buna karşılık zorunlu sigortalar, konut ve işyeri sigortaları, tarım sigortaları, birikim ve yatırım amaçlı sigortalar ile yönetmelikte belirtilen bazı diğer sigorta türleri uygulamanın dışında tutuldu. Sağlık, hayat, ferdi kaza ve kredi bağlantılı sigortalarda ise yönetmelikte belirtilen özel istisnalar geçerli olacak.

TÜKETİCİYE SİGORTA HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLU

Yeni düzenlemeyle tüketicilere sigorta şirketinin unvanı, iletişim bilgileri, sigorta primi, teminatın konusu ve kapsamı hakkında bilgi verilmesi zorunlu hale getirildi.

Uzaktan kurulan sigorta sözleşmelerinde tüketicinin kimliği güvenli yöntemlerle doğrulanacak ve onayı alınacak.

Sigorta priminin mal veya hizmet bedeliyle birlikte tahsil edilmesi halinde prim tutarı ödeme belgesinde ayrıca gösterilecek. Prim ayrı tahsil edildiğinde ise tüketiciye basılı veya elektronik ortamda tahsilat makbuzu verilecek.

Yetkili kuruluşlar, bütünleşik sigorta uygulamasını başlatmadan en az bir ay önce SEDDK'ya bilgi vermekle yükümlü olacak.

Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, 12 Kasım 2026 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.