Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla yaklaşık 3,40 TL indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları yeniden değişti. Son indirimle birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 71,20 TL'ye geriledi. Peki, bugün benzin, motorin ve LPG kaç TL? İşte 12 Kasım güncel akaryakıt fiyatları.

BENZİNE 3,40 TL İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 12 Kasım Perşembe günü benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,40 TL indirim yapıldı.

Son fiyat değişikliğiyle birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 74,60 TL'den 71,20 TL'ye geriledi.

Böylece benzin fiyatında yaklaşık yüzde 4,6 oranında düşüş gerçekleşti.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise 12 Kasım itibarıyla benzer büyüklükte yeni bir indirim görülmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 KASIM 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

50 LİTRELİK DEPONUN MALİYETİ 170 TL AZALDI

Benzine gelen yaklaşık 3,40 TL'lik indirim, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerine de yansıdı.

İndirim öncesi fiyatlarla karşılaştırıldığında 50 litrelik bir benzin deposunun dolum maliyeti yaklaşık 170 TL azaldı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 50 litre benzinin maliyeti 3.730 TL'den 3.560 TL'ye geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafineri ürün fiyatları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor.

Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve dolar/TL kurundaki hareketler, akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim beklentilerini şekillendiriyor.

Bu nedenle araç sahipleri, petrol piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin yeni açıklamaları takip ediyor.