Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesine gerilemesiyle birlikte benzin ve motorinde peş peşe indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre benzine 12 Kasım Perşembe, motorine ise 14 Kasım Cumartesi günü litre başına 3-4 TL arasında indirim yapılabileceği belirtiliyor. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Benzin, motorin ve LPG fiyatları bugün kaç TL? İşte 10 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen indirimlerin detayları.

BENZİN VE MOTORİNE 3-4 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni beklentileri beraberinde getirdi.

Brent petrolün 90 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından benzin ve motorinin litre fiyatlarında indirim ihtimali gündeme geldi.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları geçici olarak erteleyeceğine ilişkin açıklamalarının petrol ve akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden olduğunu aktardı.

Aydilek'in sektör kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, fiyatlarda yeni bir yükselişe neden olacak gelişme yaşanmaması durumunda benzin ve motorinde litre başına 3-4 TL indirim bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 12 Kasım 2026 Perşembe günü indirim yapılması bekleniyor.

İndirim miktarının litre başına 3-4 TL aralığında olabileceği ifade ediliyor.

Ancak indirim tutarı henüz kesinleşmiş değil. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak beklentiler güncellenebilir.

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Motorin fiyatlarında ise 14 Kasım 2026 Cumartesi günü indirim beklentisi bulunuyor.

Motorinde de litre başına 3-4 TL seviyelerinde indirim öngörülüyor.

Beklenen fiyat değişikliklerinin gerçekleşmesi halinde yeni pompa fiyatları indirimlerin yürürlüğe girdiği tarihlerde geçerli olacak.

10 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,60 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75,60 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75,80 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL