8 Kasım 2026 Pazar günü benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki son durum, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorinin litre fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, bugün benzin kaç TL, motorin ne kadar, LPG litre fiyatı kaç TL? İşte 8 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

8 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,60 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 75,60 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 75,80 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru, vergi kalemleri ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor.

Benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalardaki değişimlere bağlı olarak güncellenebiliyor. Akaryakıtın pompa satış fiyatları ise dağıtım şirketlerine ve illere göre farklılık gösterebiliyor.