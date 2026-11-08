Altın fiyatları 8 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar, Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor? Sorularına yanıt aranırken ons altın fiyatları ve kuyumculardaki altın alış satış rakamları da merak ediliyor.

Serbest piyasa verilerine göre gram altının satış fiyatı 6.556,39 TL, çeyrek altının satış fiyatı 10.719,70 TL, yarım altının satış fiyatı ise 21.439,41 TL olarak kaydedildi.

8 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.069,36 dolar – Satış 4.072,24 dolar

Gram altın: Alış 6.555,36 TL – Satış 6.556,39 TL

Çeyrek altın: Alış 10.488,58 TL – Satış 10.719,70 TL

Yarım altın: Alış 20.911,60 TL – Satış 21.439,41 TL

Cumhuriyet altını: Alış 41.954,32 TL – Satış 42.747,69 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 41.954,32 TL – Satış 42.747,69 TL

Ata altın: Alış 43.487,83 TL – Satış 44.585,07 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

ALTIN FİYATLARINDA YENİ HAFTADA NELER BEKLENİYOR?

Altın piyasalarında 9-13 Kasım haftasında ABD'den açıklanacak enflasyon verileri öne çıkıyor. Ons altının 4.000 doların üzerinde seyrettiği piyasada, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentiler bulunuyor.

10 Kasım Salı günü ABD'de ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), 13 Kasım Cuma günü ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklanacak. Her iki veri de Türkiye saatiyle 16.30'da yayımlanacak.

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirerek dolar ve ABD tahvil getirilerini destekleyebilir. Bu durumda ons altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabilir. Beklentilerin altında kalacak enflasyon verileri ise altın fiyatlarını destekleyebilir.

Teknik görünümde 4.000 dolar seviyesi ons altın için önemli destek bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Analistlerin değerlendirmelerinde 4.106-4.142 dolar aralığı direnç, 3.940-4.000 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak gösteriliyor.

Yurt içinde gram altının seyrinde ons altın fiyatlarının yanı sıra dolar/TL kurundaki hareketler de etkili olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12 Kasım Perşembe günü açıklayacağı yılın dördüncü Enflasyon Raporu da haftanın önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.