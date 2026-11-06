Altın ve gümüş fiyatlarında 2027 yılına ilişkin beklentiler belli olmaya başladı. Dünya Bankası, UBS, Reuters ve WisdomTree tarafından paylaşılan tahminlerde altının ons fiyatı için 5.400 dolara, gümüşte ise 70 doların üzerine işaret edildi. Ancak kurumların öngörüleri arasında önemli farklılıklar bulunuyor.

Peki, 2027 yılında değerli metaller yükselecek mi, düşecek mi? İşte 5 soruda altın ve gümüş piyasasına ilişkin beklentiler.

DÜNYA BANKASI VE REUTERS'IN 2027 ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ NE?

Dünya Bankasının 28 Ekim tarihli tahminlerine göre, 2027 yılında altının ons başına yıllık ortalama fiyatının 4.250 dolar, gümüşün ise 62 dolar olması bekleniyor.

Reuters tarafından 27 Ekim'de gerçekleştirilen analist anketinde ise daha yüksek fiyat beklentileri öne çıktı. Ankete göre altının 2027 yılı ortalama fiyatı için medyan tahmin 4.650 dolar, gümüş için ise 66,75 dolar olarak belirlendi.

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Bu tahminlerin yıl sonu hedefi değil, 2027 yılının tamamına ilişkin yıllık ortalama fiyat beklentileri olduğu belirtiliyor.

ALTININ ONS FİYATI 5.400 DOLARA ÇIKABİLİR Mİ?

Altın için en yüksek beklentilerden biri İsviçre merkezli UBS'den geldi. Bankanın 20 Ekim tarihli değerlendirmesinde, altının ons fiyatının Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolara ulaşabileceği öngörüldü.

WisdomTree'nin 29 Ekim tarihli modelinde ise altının 2027 yılının üçüncü çeyreğinde 4.789 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Buna karşılık State Street'in kasım ayındaki değerlendirmesinde altın için 12 aylık dönemi kapsayan 3.750-4.500 dolar aralığında düşüş yönlü bir risk senaryosu da yer aldı.

Kurumların tahminleri arasındaki farklılık, altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin yanında aşağı yönlü risklerin de bulunduğunu gösteriyor.

GÜMÜŞÜN ONS FİYATINDA 70 DOLAR BEKLENTİSİ GERÇEKÇİ Mİ?

Gümüş fiyatlarına yönelik tahminlerde de 70 dolar seviyesi dikkat çekiyor. WisdomTree'nin 22 Ekim tarihli modeline göre gümüşün ons fiyatının 2027 yılının üçüncü çeyreğinde 70,55 dolara ulaşması bekleniyor.

Reuters anketinde 2027 yılı için 66,75 dolar, Dünya Bankasının tahmininde ise 62 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Ancak gümüş piyasasında arz-talep dengesi fiyatların yönü açısından önemli bir risk oluşturuyor. Metals Focus'un 29 Ekim tarihli değerlendirmesine göre, 2026 yılında gümüş piyasasındaki arz açığının daralması, 2027 yılında ise piyasanın yeniden arz fazlasına geçmesi bekleniyor.

Endüstriyel talepteki değişim, geri dönüşüm miktarındaki artış ve üreticilerin gümüş kullanımını azaltmaya yönelik teknolojileri, fiyatlar üzerinde etkili olabilecek başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI FİYATLARI NASIL ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlardan biri merkez bankalarının alımları olmaya devam ediyor.

Dünya Altın Konseyinin 3 Kasım tarihli raporuna göre, merkez bankaları ve diğer resmi kurumların 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki net altın alımları 321 ton olarak tahmin edildi. Aynı dönemde altın ETF'leri ve benzeri ürünlerde tutulan altın miktarı 211 ton arttı.

Buna karşılık külçe ve madeni para talebi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 268 tona geriledi. 5 Kasım'da yayımlanan güncel veriler ise küresel altın ETF varlıklarının ekim ayında 19 ton arttığını gösterdi.

Merkez bankalarının altın talebi ve yatırım fonlarına yönelik girişler, fiyatları destekleyebilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

2027 YILINDA ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINI NELER BELİRLEYECEK?

Altın ve gümüşün 2027 yılındaki seyrinde ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, doların gücü, küresel ekonomik görünüm ve yatırımcı talebi belirleyici olacak.

Özellikle reel faiz oranları altın fiyatları açısından önem taşıyor. Reel faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltabilirken reel getirilerin gerilemesi değerli metale olan talebi destekleyebilir. Doların güçlenmesi de diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altın ve gümüşü daha pahalı hale getirebilir.

Gümüşte ise sanayi üretimi, güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler, maden arzı ve geri dönüşüm miktarı öne çıkıyor.

Gümüş Enstitüsünün verilerine göre, 2025 yılında endüstriyel gümüş talebi yüzde 3 azalarak 657,4 milyon ons seviyesine geriledi. Aynı dönemde maden üretimi yüzde 3 artışla 846,6 milyon ons, geri dönüşüm miktarı ise yüzde 2 yükselişle 197,6 milyon ons oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ Mİ, DÜŞÜŞ MÜ BEKLENİYOR?

2027 yılına ilişkin tahminler, değerli metallerde yükseliş potansiyelinin sürdüğünü ancak aşağı yönlü risklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. UBS'nin altın için 5.400 dolar, WisdomTree'nin gümüş için 70,55 dolar beklentisi dikkat çekerken, Dünya Bankası ve Reuters'ın yıllık ortalama tahminleri daha düşük seviyelerde bulunuyor.

Öte yandan arz fazlası ihtimali, Fed'in faiz politikası ve doların seyri fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle kurumların açıkladığı tahminler kesin fiyat hedefleri olarak değil, farklı ekonomik varsayımlara dayanan öngörüler olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: CNBC-e