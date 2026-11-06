İki günlük toparlanma çabasının ardından sarı metal yeniden yönünü aşağı çevirirken, yatırımcıların gözü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak kritik ABD makroekonomik verilerine kilitlendi.

Haftanın son işlem gününe Asya piyasalarında satıcılı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı, sabaha karşı Türkiye saatiyle 04.22 sularında 4.083,31 dolar seviyesine kadar indi.

Benzer şekilde ABD altın vadeli işlemlerinde de geri çekilme yaşandı ve kontratlar 4.092,67 dolar düzeyine geriledi. Yaşanan bu geri çekilme, son iki gündür süren kısa vadeli yükseliş hareketinin kalıcılığına dair soru işaretlerini artırdı.

GÖZLER TSİ 16.30'DA AÇIKLANACAK ABD VERİSİNDE

Piyasalar için haftanın en önemli virajı bugün Türkiye saatiyle 16.30'da dönülecek. ABD'den gelecek istihdam ve büyüme sinyalleri, tahvil getirileri ve dolar endeksi üzerinden altının kaderini tayin edecek.

Verinin beklentilerden sapması durumunda, hem Wall Street endekslerinde hem de değerli metallerde sert dalgalanmaların yaşanması bekleniyor.

KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA GÜNCEL FİYATLAR

Haftanın son işlem gününe girilirken sabah saatlerinde serbest piyasada fiziki altın türlerinde tabela şu rakamlarla şekillendi:

• Gram Altın: 6.522,27 TL

• Çeyrek Altın: 10.714,00 TL

• Yarım Altın: 21.421,00 TL

• Tam Altın: 43.374,41 TL

• Cumhuriyet Altını: 42.685,00 TL

• Gremse Altın: 108.768,65 TL

• Ons Altın: 4.041,43 dolar

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