Açıklamaya göre BIST'te işlem gören LDR Turizm A.Ş. (LIDER) paylarında, hak kullanım tarihi itibarıyla dağıtılan nakit kâr payı tutarı düşülerek seans öncesi yeni teorik baz fiyat belirlendi.

Borsa İstanbul tarafından ilan edilen hak kullanım parametreleri ve seans açılışında baz alınacak teorik seviyeler şu şekilde kaydedildi:

• Hisse Kodu: LIDER

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0356506 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0303030 TL

• Temettü Sonrası Teorik Fiyat: 7,494 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, nakit kâr payı dağıtan şirketlerin hisse fiyatları, hak kullanım gününde dağıtılan brüt temettü miktarı kadar düşürülerek yeni seans teorik fiyatıyla işleme açılıyor.

Hak sahibi yatırımcıların hesaplarına ise net nakit temettü tutarlarının takas süresi (T+2) bitiminde aktarılması öngörülüyor.

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