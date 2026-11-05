Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım süreci kasım ayının ilk haftasında da devam ediyor.

Şirketin daha önce Genel Kurul onayından geçen kâr payı dağıtım takvimine göre hak sahiplerine ödenecek tutarlar şu şekilde belirlendi:

Şirket (Hisse Kodu) Hisse Başına Brüt Temettü Hisse Başına Net Temettü LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 0,0356506 TL 0,0303030 TL

HESAPLARA GEÇİŞ TARİHİ: T+2 KURALI DEVREDE

Borsa İstanbul kuralları gereği, 6 Kasım Cuma günü seans açılışında hisse fiyatı brüt temettü tutarı kadar düzeltmeye uğrayacak.

Temettü almaya hak kazanmak için yatırımcıların payları en geç 5 Kasım Perşembe günü seans kapanışında portföylerinde bulundurmaları gerekiyor.

Nakit kâr payları, takas süreci (T+2) nedeniyle hak kullanım tarihinden iki iş günü sonra yatırımcıların hesaplarına nakit olarak yansıyacak. Hafta sonu araya girmesiyle birlikte ödemelerin 10 Kasım Salı günü bakiye olarak hesaplara geçmesi bekleniyor.

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