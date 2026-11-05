Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yeni enerji yol haritasına ilişkin hedefleri açıkladı. Enerjide dışa bağımlılığın 2030'lu yıllarda yüzde 50'nin altına indirilmesinin hedeflendiğini belirten Bayraktar, 2049 yılı için sıfır dışa bağımlılık hedefini duyurdu. Türkiye'nin yıllık enerji ithalatının 90 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Bayraktar, enerji politikalarının cari açığın azaltılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

ENERJİDE SIFIR DIŞA BAĞIMLILIK HEDEFİ 2049

Türkiye'nin enerji ithalatı için yıllık yaklaşık 90 milyar dolar ödediğini belirten Bayraktar, bu maliyetin cari açık üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Enerjide mevcut dışa bağımlılık oranının yüzde 68 seviyesinde olduğunu aktaran Bayraktar, bu oranın yüzde 48'e indirilmesinin cari açığı sıfırlayabileceğini ifade etti.

Bayraktar, 2030'lu yıllarda enerji dışa bağımlılığını yüzde 50'nin altına indirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tamamen bağımsız hale gelmesi için belirlenen uzun vadeli hedefin ise 2049 yılı olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 2040'TA 91,5 MİLYONA ULAŞACAK

Bayraktar, enerji talebindeki artışa ilişkin projeksiyonları da paylaştı.

Türkiye nüfusunun 2040 yılında 91,5 milyona ulaşmasının beklendiğini belirten Bayraktar, aynı dönemde gayrisafi yurt içi hasılanın 1,9 katına çıkmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ekonomik büyümenin yanı sıra yapay zeka uygulamaları, veri merkezleri ve elektrikli ulaşımın enerji ihtiyacını artıracağına dikkat çekti.

Bayraktar, soğutma sistemlerinin yaygınlaşması ve deniz suyunun arıtılması gibi faaliyetlerin de gelecekte elektrik tüketimini artıracak unsurlar arasında bulunduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ PLANINDA NÜKLEER VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNE ÇIKIYOR

Bakan Bayraktar, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin enerji üretim portföyüne nükleer enerjiyi eklemek zorunda olduğunu söyleyen Bayraktar, bu alanda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Bayraktar, 2023 yılında Dubai'de gerçekleştirilen COP28 zirvesinde, küresel nükleer enerji kapasitesinin 2050 yılına kadar üç katına çıkarılmasına yönelik uluslararası hedef ortaya konulduğunu hatırlattı.

Yenilenebilir enerjinin de Türkiye'nin enerji politikalarında önemli yer tuttuğunu belirten Bayraktar, bu kaynakların hem temiz enerji üretimi hem de dışa bağımlılığın azaltılması açısından avantaj sağladığını vurguladı.

Yerli ekipman üretiminin ve sanayinin yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemesinin önemine işaret etti.

KAMU BİNALARINDA YÜZDE 30 ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFİ

Enerji verimliliğinin yeni yol haritasının önemli başlıklarından biri olduğunu ifade eden Bayraktar, enerjinin sanayiden konutlara kadar bütün alanlarda daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

Kamu binalarında yüzde 30 enerji verimliliği hedefi bulunduğunu aktaran Bayraktar, enerji verimliliği yatırımlarında finansmana erişimin önemine dikkat çekti.

Bakan Bayraktar, 2030 yılına yönelik yeni bir enerji verimliliği programının da açıklanacağını söyledi.

MİLLİ ENERJİ 2040 HEDEFLERİ COP31 ÖNCESİNDE DUYURULDU

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ulusal enerji planının düzenli aralıklarla güncellenmesi gerektiğini belirterek yeni yol haritasının COP31 öncesinde kamuoyuyla paylaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji planlamasında arz güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği, nükleer enerji ve yenilenebilir kaynaklar öncelikli alanlar arasında yer aldı.

Yeni enerji vizyonu kapsamında açıklanan hedeflerin, Türkiye'nin gelecek yıllardaki enerji yatırımlarına ve üretim kapasitesinin geliştirilmesine yön vermesi amaçlanıyor.