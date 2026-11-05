Avrupa Birliği'nin en yüksek ortalama maaşına sahip ülkesi Lüksemburg, nitelikli çalışan açığını kapatmak için 20 meslek grubunda yurt dışından personel alımını kolaylaştırdı. Ülkede tam zamanlı çalışanların ortalama aylık brüt maaşı yaklaşık 6 bin 917 euroya, güncel kurla 400 bin TL'ye yakın bir tutara karşılık geliyor. Sağlık, finans, bilişim ve sanayi sektörlerinde iş gücü ihtiyacı devam ederken Avrupa Birliği dışından başvuru yapacak çalışanlar için hızlandırılmış prosedür uygulanıyor.

LÜKSEMBURG'DA MAAŞLAR NE KADAR?

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan 2024 yılı verilerine göre Lüksemburg, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek ortalama yıllık brüt maaşa sahip ülke oldu.

Ülkede tam zamanlı çalışma esasına göre düzeltilmiş ortalama yıllık brüt ücret yaklaşık 83 bin euro olarak hesaplandı.

Bu rakam aylık ortalama 6 bin 917 euroya karşılık geliyor.

Söz konusu ücret, güncel döviz kuru üzerinden Türk lirasına çevrildiğinde yaklaşık 400 bin TL seviyesine yaklaşıyor.

Ancak bu tutar ülkedeki bütün iş ilanları için sunulan maaşı ifade etmiyor. Çalışanların elde ettiği gelir; mesleğe, deneyime, işverene ve çalışma koşullarına göre değişiyor. Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri sonrasında net ücret de brüt tutarın altında kalıyor.

LÜKSEMBURG HANGİ MESLEKLERDE İŞÇİ ARIYOR?

ADEM'in 2026 yılında yayımladığı listede sağlık, finans, bilişim, sanayi ve araştırma alanlarında toplam 20 meslek kategorisi bulunuyor.

Sağlık ve sosyal hizmetler

Hemşirelik ve genel hasta bakımı

Hasta hijyeni ve bakım hizmetleri

Sosyal hizmet uzmanlığı

Okul öncesi eğitim

Sosyoeğitsel destek hizmetleri

Finans ve hukuk

Bankacılıkta kredi ve risk analizi

Bankacılık müşteri yönetimi

Finansal piyasalarda ön ofis işlemleri

Finansal analiz ve mühendislik

Muhasebe denetimi ve finansal kontrol

Hukuki danışmanlık ve temsil

Bilişim teknolojileri

Bilgi teknolojileri sistem yönetimi

Bilişim sistemleri teknik destek ve uzmanlığı

Yazılım geliştirme ve bilişim projeleri

Sanayi, inşaat ve teknik meslekler

Çatı montajı ve restorasyonu

Endüstriyel kalite yönetimi ve mühendisliği

Endüstriyel ekipman kurulumu ve bakımı

Endüstriyel mekanik bakım

Araç kaporta onarımı

Araştırma ve geliştirme

Endüstriyel araştırma ve geliştirme mühendisliği ve yönetimi

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINDAN İŞÇİ ALIMI KOLAYLAŞTIRILDI

Lüksemburg'da uygulanan hızlandırılmış işe alım prosedürü, özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelecek nitelikli çalışanları ilgilendiriyor.

Normal şartlarda bir işverenin AB dışından personel istihdam edebilmesi için yerel iş gücü piyasasındaki adaylara ilişkin belirli işlemleri tamamlaması gerekiyor.

Ancak ciddi personel açığı bulunan 20 meslek kategorisinde süreç kolaylaştırılıyor.

ADEM'in açıklamasına göre listedeki mesleklerde yabancı iş gücü istihdamına yönelik gerekli belge, başvurunun alındığının teyit edilmesinden itibaren beş iş günü içinde düzenlenebiliyor.

Bu kolaylık, çalışma ve oturum izni gerekliliklerini tamamen ortadan kaldırmıyor.

LÜKSEMBURG'DA ÇALIŞMAK İSTEYENLER NASIL BAŞVURU YAPABİLİR?

Lüksemburg'da çalışmak isteyen yabancı adaylar, ülkenin resmi uluslararası işe alım platformu Work in Luxembourg üzerinden açık pozisyonları inceleyebiliyor.

İş arayan adayların mesleki yeterliliklerini, deneyimlerini ve işverenin talep ettiği dil becerilerini karşılaması gerekiyor.

Uygun adaylar platforma özgeçmişlerini yükleyerek işverenlerin erişimine açabiliyor. Ancak mesleğin ihtiyaç listesinde yer alması, başvuru yapan herkese otomatik iş veya çalışma izni verileceği anlamına gelmiyor.

LÜKSEMBURG'DA İŞ GÜCÜ AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Lüksemburg'un 2026 yılı ihtiyaç listesinde 20 meslek bulunurken bir önceki yıl bu sayı 22 olarak kaydedilmişti.

Yeni listeye çatı montajı, endüstriyel kalite yönetimi ve endüstriyel ekipman bakımı gibi alanlar dahil edildi.

Buna karşılık bazı muhasebe ve yönetim danışmanlığı meslekleri güncellenen listeden çıkarıldı.

Lüksemburg yetkilileri, meslek listesini işverenlerin bildirdiği açık pozisyonlar ve iş arayanların niteliklerine ilişkin verilere göre her yıl yeniden değerlendiriyor.