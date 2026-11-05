Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. ABD'deki ara seçimlerin ardından Brent petrolün 93 dolar seviyelerine gerilemesiyle benzinin litre fiyatında 4,80 TL'ye kadar indirim gündeme geldi. İndirimin 6 Kasım Cuma günü pompaya yansıması beklenirken araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı.

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Sektördeki fiyat hesaplamalarına göre benzinin litre fiyatında 4,80 TL'ye kadar indirim bekleniyor.

Fiyat değişikliğinin 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 00.01 itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.

Ancak indirim tutarı ve uygulama tarihi henüz kesinleşmedi. Nihai fiyatlar, petrol ve döviz piyasalarındaki hareketlere bağlı olarak değişebilecek.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATI KAÇ TL OLACAK?

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,50 TL seviyesinde bulunuyor.

Beklenen 4,80 TL'lik indirimin uygulanması halinde benzinin litre fiyatı yaklaşık 75,70 TL'ye gerileyecek.

Bu durumda 50 litrelik bir benzin deposunun dolum maliyetinde 240 TL azalma yaşanacak.

5 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 80,50 TL

Motorin litre fiyatı: 100,50 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 80,30 TL

Motorin litre fiyatı: 100,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 81,50 TL

Motorin litre fiyatı: 101,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 81,70 TL

Motorin litre fiyatı: 101,90 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin Kongre'de yaşadığı kayıplar, İran'daki savaşın seyrine ilişkin piyasa beklentilerini etkiledi.

Seçim sonuçlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri seçeneklerini sınırlandırabileceği ve diplomatik çözüm olasılığını artırabileceği değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden artması ve küresel arz fazlası beklentileri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bununla birlikte bölgedeki jeopolitik risklerin devam etmesi, petrol fiyatlarında yeni dalgalanmalara neden olabilecek unsurlar arasında bulunuyor.