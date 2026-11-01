Akaryakıt fiyatları, 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılan zamlarla yeniden değişti. ÖTV kaynaklı olduğu belirtilen fiyat artışının ardından benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,10 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam geldi. İstanbul'da benzin 80 TL'yi, motorin ise 100 TL'yi aşarken Ankara ve İzmir'de de akaryakıt fiyatları yükseldi. Peki, bugün benzin kaç TL, motorin ve LPG ne kadar? İşte 1 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

1 Kasım 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar şöyle:

Benzin: Litre başına yaklaşık 4,10 TL zam

Litre başına yaklaşık 4,10 TL zam Motorin: Litre başına yaklaşık 3,60 TL zam

Zam tutarları dağıtım şirketine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR? (1 KASIM 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 80,40 TL

Motorin litre fiyatı: 100,50 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 80,30 TL

Motorin litre fiyatı: 100,30 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 81,40 TL

Motorin litre fiyatı: 101,60 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 81,70 TL

Motorin litre fiyatı: 101,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

MOTORİN FİYATLARI 100 TL SINIRINI AŞTI

Gece yarısı yürürlüğe giren zam, motorin fiyatlarını üç büyükşehirde de 100 TL'nin üzerine taşıdı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 100,50 TL'ye çıkarken Ankara'da 101,60 TL, İzmir'de ise 101,90 TL seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatlarında da yükseliş yaşanırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatları 80 TL'nin üzerine çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol ve işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru ve vergilerden etkileniyor.

Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV), benzin ve motorinin akaryakıt satış fiyatında önemli bir paya sahip.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, bireysel araç sahiplerinin yanı sıra taşımacılık ve lojistik sektörünün maliyetlerini de etkileyebiliyor.