İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gözaltı yaşandı. Dünya Gazetesi'nin sahibi iş insanı Umut Güner'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Güner'in sahibi olduğu gazetenin bağlı bulunduğu Dünya Holding'de, Bulls Yatırım Holding'in yüzde 20,45 oranında payının bulunması dikkat çekti.

DÜNYA HOLDİNG'DE BULLS YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI

Umut Güner, ekonomi yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Dünya Gazetesi'ni 2024 yılında satın almıştı.

Gazetenin bağlı bulunduğu Dünya Holding'in ortaklık yapısında Bulls Yatırım Holding de yer alıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan ortaklık bilgilerine göre, Bulls Yatırım Holding'in Dünya Holding'deki sermaye payı yüzde 20,45 seviyesinde bulunuyor.

Aynı verilere göre Umut Güner'in şirketteki doğrudan sermaye payı ise yüzde 10,22 olarak kaydediliyor.