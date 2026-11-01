Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Türkiye'den erişilebilen yerli ve yabancı sosyal medya platformlarını kapsayan yönetmelikle birlikte yaş doğrulaması zorunlu hale getirildi. Düzenleme kapsamında 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak.

SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ SINIRI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni yönetmeliğe göre sosyal medya platformları, 15 yaşından küçük kullanıcıların hesap açmasına izin vermeyecek.

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar ise sosyal medya hesaplarını belirli güvenlik ve gizlilik sınırlamaları kapsamında kullanabilecek.

Platformlar, kullanıcıların yaşını doğrulamak ve yaş grubuna uygun hizmet sunmak için gerekli teknik tedbirleri almakla yükümlü olacak.

SOSYAL MEDYA YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILACAK?

Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre sosyal medya hesapları için yaş doğrulaması e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Kullanıcının talebi üzerine Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından bir yaş doğrulama belirteci oluşturulacak. Kullanıcı, bu belirteci hesap açmak istediği sosyal medya platformuna yükleyecek.

Platformlar belirtecin doğruluğunu kontrol ederek kişinin 15 ve 18 yaş eşiklerini karşılayıp karşılamadığını tespit edecek.

Yaş doğrulaması sırasında kullanıcıların kimlik bilgileri sosyal medya şirketleriyle paylaşılmayacak. Doğrulama belirteci yalnızca kullanıcının ilgili yaş sınırlarını karşılayıp karşılamadığını gösterecek.

Sistemin teknik kullanım adımlarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler ise Siber Güvenlik Başkanlığı ve sosyal medya platformları tarafından paylaşılacak.

MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Yeni düzenleme yalnızca açılacak sosyal medya hesaplarını değil, mevcut kullanıcıları da kapsıyor.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılan ve belirteçle doğrulanmamış hesapların yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Yaş doğrulaması sonucunda 15 yaşından küçük olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları, kendilerine bilgi verilerek kapatılacak.

Hesapların kapatılmasına veya yaş doğrulama sonucuna itiraz etmek isteyen kullanıcılar için ücretsiz başvuru mekanizması da oluşturulacak.

İtiraz sonuçlanıncaya kadar hesaba ait içerikler ve kişisel veriler silinmeyecek.

15-17 YAŞ GRUBUNA SOSYAL MEDYADA YENİ YASAKLAR

Yönetmelikle 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarına yönelik önemli sınırlamalar getirildi.

Yeni düzenlemeye göre:

Çocukların sosyal medya hesapları gizli olacak ve herkese açık hale getirilemeyecek.

Yalnızca takip ettikleri hesaplardan özel mesaj alabilecekler.

Diğer kullanıcılar çocukların takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek.

Çocuk hesaplarından canlı yayın açılamayacak.

Kişiselleştirilmiş ticari reklam gösterilemeyecek.

Telefon rehberi ve diğer platformlardaki kişi listeleri çocuk hesaplarıyla senkronize edilemeyecek.

Çocuk hesapları diğer kullanıcılara takip önerisi olarak sunulamayacak.

Görsellerin art arda gösterildiği kaydırma sistemlerine izin verilmeyecek.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, çocukların profil fotoğraflarının ve paylaşımlarının ekran görüntüsünün alınmasını önlemeye yönelik teknik tedbirler uygulamak zorunda olacak.

EBEVEYNLER SOSYAL MEDYA KULLANIMINA SINIR KOYABİLECEK

Yeni yönetmelikle sosyal medya platformlarına ebeveyn denetim araçları sunma yükümlülüğü de getirildi.

Ebeveynler bu araçlar aracılığıyla çocuklarının sosyal medya kullanım sürelerini takip edebilecek ve süre sınırlaması uygulayabilecek.

Ayrıca platformlar üzerinden gerçekleştirilecek satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemleri ebeveyn iznine bağlanabilecek. Ebeveynler söz konusu işlemler için harcama limiti belirleyebilecek.