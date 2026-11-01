Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden 26-30 Ekim 2026 haftasında peş peşe Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamaları geldi. Savunma sanayisinden enerjiye, otomotivden teknolojiye kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yeni sözleşmelerini, siparişlerini, yatırımlarını ve ihale sonuçlarını duyurdu. Haftanın en dikkat çekici açıklamaları arasında ASELSAN'ın 523 milyon euroluk savunma sözleşmesi, ASTOR'un 33,52 milyon dolarlık ABD siparişi ve Doğuş Otomotiv'in Volkswagen ile imzaladığı niyet mektubu yer aldı.

MİLYONLARCA DOLARLIK VE EUROLUK SÖZLEŞMELER AÇIKLANDI

ASELSAN (ASELS) – 523 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik 523 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı. Şirket, anlaşmanın cirosunu olumlu etkilemesini bekliyor.

ASTOR Enerji (ASTOR) – ABD'ye 33,52 milyon dolarlık sipariş

ASTOR Enerji, ABD'de yerleşik bir firmayla 25 dağıtım ve 10 güç transformatörünün tedariki için 33 milyon 524 bin 700 dolarlık sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 1,66 milyar TL'ye karşılık gelen sipariş, şirketin 2025 yılı hasılatının yüzde 4,7'sini oluşturuyor. Teslimatların 2026 ve 2027 yıllarının aralık aylarında partiler halinde yapılması planlanıyor.

İmaş Makina (IMASM) – 5,5 milyon dolarlık Afrika sözleşmesi

İmaş Makina, Afrika'daki bir müşterisiyle 5,5 milyon dolar bedelli un değirmeni kurulumu sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmeye ilişkin peşinatın tahsil edildiğini ve sevkiyatın 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılmasının planlandığını duyurdu.

DCT Trading (DCTTR) – İki ayrı pamuk anlaşması

DCT Trading, hafta içinde 2 milyon 827 bin 500 dolarlık Azerbaycan menşeli pamuk alım sözleşmesi imzaladı.

Şirketin bağlı ortaklığı YAKA IKE ise Yunanistan'daki bir alıcıyla 2026-2027 sezonuna yönelik 3 milyon 570 bin dolarlık pamuk satış sözleşmesi gerçekleştirdi.

BMS Birleşik Metal (BMSTL) – Kuzey Amerika'dan sipariş

BMS Birleşik Metal, Kuzey Amerika'daki bir müşterisinden 1 milyon 725 bin 196,50 dolar tutarında yeni sipariş aldı. Şirket, siparişin bölgedeki satış faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasını bekliyor.

Bien Yapı (BIENY) – Dubai'den sipariş

Bien Yapı, Dubai merkezli bir müşterisinden 1 milyon 360 bin 460 dolar değerinde seramik karo siparişi aldığını duyurdu.

Meka Global (MEKAG) – 1,32 milyon euroluk sipariş

Meka Global, yurt içinde yerleşik bir şirketten kırma-eleme tesisi siparişi aldı. Siparişin toplam bedeli KDV hariç 1 milyon 325 bin euro olarak açıklandı.

Forte Bilgi İletişim (FORTE) – Savunma sanayisine donanım tedariki

Forte, yurt içindeki bir savunma sanayi şirketinden KDV hariç 621 bin dolarlık donanım tedarik siparişi aldı. Ürünlerin 30 Kasım 2026'ya kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

SAY Yenilenebilir Enerji (SAYAS) – Portekiz'den sipariş onayı

SAY Yenilenebilir Enerji'nin Portekiz'deki Martifer şirketine sunduğu toplam 588 bin 986 euroluk teklifler onaylandı. Ürünlerin 2027 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmesi bekleniyor.

ARD Grup Bilişim (ARDYZ) – Yapay zekâ ve savunma sanayisi işleri

ARD Grup Bilişim, İngiltere'deki bir son kullanıcının yapay zekâ altyapısına yönelik NVIDIA tabanlı bilişim ekipmanları için KDV dahil 662 bin 400 dolarlık yeni sipariş aldı.

Şirket ayrıca birleşme öncesinde İntron tarafından imzalanan bir savunma sanayi yazılım sözleşmesi kapsamında 882 bin dolarlık fatura düzenlediğini açıkladı. Bu ikinci işlem, yeni alınmış bir sipariş değil, mevcut sözleşmenin faturalandırılması niteliğinde.

İntetra Teknoloji (INTET) – 3 yıllık bakım sözleşmesi

İntetra Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Tetra HGS, ücret toplama sistemlerinin bakım ve onarımı için 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Şirket, sözleşme değerinin 2025 yılı konsolide hasılatına oranını yüzde 11,05 olarak bildirdi. Birim fiyat esaslı anlaşmada nihai tutar, gerçekleştirilecek iş miktarına göre değişebilecek.

Net Global (NETGL) – DSİ ile 28,37 milyon TL'lik sözleşme

Net Global, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kralkızı-Dicle sulama projesinin malzeme temini ihalesi kapsamında KDV hariç 28 milyon 366 bin 375,70 TL tutarında sözleşme imzaladı.

Netcad Yazılım (NETCD) – Tapu ve Kadastro ile anlaşma

Netcad, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile harita destekli yazılım lisanslarının teminine yönelik sözleşme imzaladı. Lisansların kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki personelin kullanımına sunulması öngörülüyor.

İHALELERDE ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLER

Girişim Elektrik (GESAN) – İki ayrı TEİAŞ ihalesinde ilk sırada

Girişim Elektrik, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen iki ayrı ihalede en avantajlı teklifi verdiğini duyurdu.

Şirketin ilk sırada yer aldığı ihaleler şöyle:

Velimeşe Trafo Merkezi tevsiat işi: 203 milyon 666 bin 324 TL

Evrensekiz Trafo Merkezi yapım işi: 454 milyon 442 bin 845,88 TL

Açıklanan tutarlar ihale bedellerini gösteriyor. Her iki işlem de kesinleşmiş sözleşme geliri olarak değerlendirilmemeli.

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET) – 124,79 milyon TL'lik ihale

Fonet, Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün 36 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı ihalesinde 124 milyon 790 bin 544 TL ile en uygun teklifi verdi. İhale sürecinin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Meditera (MEDTR) – 48,31 milyon TL'lik ihale

Meditera, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin 2027 yılı kemoterapi malzemeleri ihalesinde sunduğu 48 milyon 315 bin 170 TL'lik teklifin tamamının lehine sonuçlandığının bildirildiğini açıkladı.

Şirket ayrıca TURQUALITY Marka Destek Programı kapsamına alındığını duyurdu.

Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY) – 699 milyon TL'lik portföy ihalesi

Gelecek Varlık Yönetimi, Fibabanka'nın satışa çıkardığı 699 milyon TL anapara büyüklüğündeki tahsili gecikmiş ticari alacak portföyünün ihalesini kazandı.

İhale sonucunun kesinleşmesi banka yönetim kurulunun onayına bağlı bulunuyor. Açıklanan 699 milyon TL, portföyün anapara büyüklüğünü ifade ediyor; şirketin satın alma bedeli değil.

Egeplast (EPLAS) ve Mazhar Zorlu Holding (MZHLD) – 75 milyon dolarlık ihale ilanı

Egeplast ve Mazhar Zorlu Holding'in KAP açıklamalarında, İzmir'deki Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün TMSF tarafından satışa çıkarıldığı duyuruldu.

EGS Gayrimenkul ve Güçyapı'ya ait haczedilen varlıkları ve ilgili sözleşmeleri kapsayan ihale için 75 milyon dolar muhammen bedel belirlendi.

Son teklif tarihi 1 Aralık, ihale tarihi ise 2 Aralık 2026 olarak açıklandı. Belirlenen tutar gerçekleşmiş satış bedeli değil.

YENİ YATIRIM, ÜRETİM VE İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMALARI

Doğuş Otomotiv (DOAS) – Volkswagen ile niyet mektubu

Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grup şirketleriyle Volkswagen markalı binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine yönelik niyet mektubu imzaladı.

Açıklama, üretim ihtimalinin değerlendirileceğini gösteriyor. Henüz kesinleşmiş bir fabrika yatırımı veya üretim kararı bulunmuyor.

Global Yatırım Holding (GLYHO) – 30 yıllık liman imtiyazı

Global Yatırım Holding'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, Karayipler'deki St. Vincent Kruvaziyer Limanı'nın 30 yıl süreyle geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

Ön koşulların tamamlanmasına bağlı olarak liman operasyonlarının 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

Şirket, 30 Ekim'de ayrıca Barselona Kruvaziyer Limanı'nda 104,5 milyon euroluk terminal yatırımı planını ve mevcut işletme imtiyazının 2050'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Aksa Enerji (AKSEN) – Yeni enerji tesisi faaliyete geçti

Aksa Enerji, Kırşehir'deki Alıç Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali yatırımında kısmi kabul işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

48,17 MW kurulu güç ve 48,17 MWs depolama kapasitesine sahip tesis ticari işletmeye başladı.

Mega Metal (MEGMT) – ABD'de ticari üretim başladı

Mega Metal'in ABD'nin South Carolina eyaletindeki tesisinde deneme üretimleri tamamlandı ve ticari üretim ile satış faaliyetlerine geçildi.

Şirket, tesisin 2027 yılında kademeli olarak yıllık 24 bin ton üretim kapasitesine ulaşmasını hedefliyor.

Armada Gıda (ARMGD) – Yeni tesis için arsa tahsisi

Armada Gıda, Mersin'deki Armada-4 katma değerli ürün işleme tesisi yatırımı kapsamında 24 bin 1 metrekarelik taşınmaz için arsa tahsis sözleşmesi imzaladı.

Mia Teknoloji (MIATK) – Otonom lojistik iş birliği

Mia Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility, otonom lojistik ve RoboVan teknolojileri alanında potansiyel iş birliklerinin değerlendirilmesine yönelik görüşmeler başlattı.

Süreç kapsamında otonom araç tedariki, yazılım entegrasyonu ve ortak ticari projelerin değerlendirilmesi hedefleniyor. Henüz kesinleşmiş bir ticari sipariş açıklanmadı.

Özsu Balık (OZSUB) – 90 milyon TL'lik arsa alımı

Özsu Balık, yönetim binasının bulunduğu ve daha önce kiraladığı 19 bin 356,78 metrekarelik arsayı 90 milyon TL bedelle satın aldı. Tapu devri tamamlandı.

Orzaks (ORZAX) – Yerli probiyotiklerde kullanım onayı

Orzaks, bağlı ortaklığı Nuvita İlaç tarafından geliştirilen yerli probiyotiklerin kullanım onaylarının tamamlandığını duyurdu.

Şirket, probiyotik ve postbiyotik ürünlerini hem hammadde hem de bitmiş ürün olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Dof Robotik (DOFRB) – Avanos projesinde inşaat başladı

Dof Robotik, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yürüttüğü proje için inşaat ruhsatı alındığını ve çalışmalara başlandığını açıkladı.

Borusan Boru (BRSAN) – Taşınmaz satışları değerlendiriliyor

Borusan Boru, faaliyetlerinde kullanılmayan veya gelecekte ihtiyaç duyulmayacağı öngörülen taşınmazlarının olası satışları için değerlendirme çalışmalarına başlama kararı aldı.

Henüz belirli bir taşınmazın satılmasına ilişkin kesinleşmiş karar bulunmuyor.

FİNANSMAN, ŞİRKET SATIŞLARI VE PAY DEVİRLERİ

Türk Telekom (TTKOM) – 1 milyar dolarlık kredi anlaşması

Türk Telekom, 14 uluslararası bankanın katılımıyla 1 milyar dolar tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Kredinin başta 5G ve fiber yatırımları olmak üzere finansman ihtiyaçlarında kullanılması planlanıyor. Nihai vade Ekim 2031 olarak açıklandı.

Akbank (AKBNK) – Yeni sendikasyon kredisi

Akbank, uluslararası piyasalardan beş dilim halinde toplam 372,5 milyon dolar ve 151 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

Kredi dilimlerinin vadeleri yaklaşık bir ile üç yıl arasında değişiyor.

Doğan Holding (DOHOL) – 109 milyon euroluk satış sözleşmesi

Doğan Holding, dolaylı bağlı ortaklığı Kanal D Romanya'nın paylarının tamamının 109 milyon euro bedelle satışına yönelik sözleşme imzaladı.

İşlemin tamamlanması rekabet otoritesinin onayına ve diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı.

İntetra Teknoloji (INTET) – Bağlı ortaklık payı artırıldı

İntetra Teknoloji, Birleşik Seracılık'taki payını 500 bin dolar karşılığında yüzde 61'den yüzde 81'e yükseltti.

Şirket, satın alma bedelinin kendi kaynaklarından karşılandığını duyurdu.

Burçelik (BURCE) – Pay satışında ödeme takvimi değişti

Burçelik, daha önce 10 milyon 55 bin dolar bedelle satışını gerçekleştirdiği Burçelik Vana paylarına ilişkin kalan alacakların ödeme koşullarını yeniden düzenledi.

Kalan 3 milyon 903 bin 627,92 dolarlık anapara için taksitlendirme ve faiz koşullarını içeren ek protokol imzalandı.

Gersan Elektrik (GEREL) – 1,75 milyar TL'lik işlemde görüşmeler sürüyor

Gersan Elektrik, Global Corporate Finance ile mevcut payların alımına ilişkin 1,75 milyar TL tutarındaki ön koşul belgesi kapsamında görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Şirket, nihai sözleşme ve hukuki değerlendirme süreçlerinin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

YENİ İŞ İLİŞKİSİ AÇIKLAMALARI YATIRIMCILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Borsa İstanbul'da şirketlerin açıkladığı yeni siparişler, sözleşmeler ve yatırım kararları, gelecek dönem finansal performanslarına ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Ancak her KAP bildirimi doğrudan yeni gelir anlamına gelmiyor. İhale kazanılması, niyet mektubu imzalanması, kredi sağlanması veya yatırım planı açıklanması farklı finansal sonuçlar doğuruyor.

Yatırımcılar açısından özellikle sözleşmelerin şirket hasılatına oranı, teslimat tarihleri, kârlılık üzerindeki olası etkileri ve işlemlerin kesinleşme durumları önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.