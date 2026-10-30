Markanın Türkiye distribütörlüğünü yürüten Doğuş Otomotiv, Volkswagen binek otomobillerin Türkiye'de üretilme olanaklarının araştırılması ve hayata geçirilmesi amacıyla Alman üreticiyle resmi bir niyet mektubu imzalandığını duyurdu. Haberin ardından DOAS hisseleri tavana çıktı.

RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'a gönderilen açıklamada sürecin resmiyete döküldüğü belirtildi:

"Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen binek marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin niyet mektubu imzalanmıştır."

Açıklamada, taraflar arasında başlatılan bu yeni stratejik iş birliğinin Türkiye pazarına katma değeri yüksek ve yeni nesil teknolojilerle donatılmış modeller kazandırmasının yanı sıra, yerli tedarik zincirine ve Türkiye otomotiv ekosistemine ivme kazandırmasının hedeflendiği aktarıldı.

MANİSA’DAKİ 1,3 MİLYAR EUROLUK İPTALİN ARDINDAN İLK SOMUT ADIM

Volkswagen, 2019 yılında Doğu Avrupa yatırımı kapsamında Türkiye’yi seçmiş, Manisa’da 943,5 milyon TL sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı tüzel kişiliği kurmuştu.

Yaklaşık 1,3 milyar euro büyüklüğündeki projenin 4 bin kişilik doğrudan istihdam yaratması ve Passat ile Superb modellerini 2022 itibarıyla banttan indirmesi planlanıyordu. Ancak küresel salgın, piyasa koşulları ve jeopolitik belirsizlikler gerekçe gösterilerek yatırım 2020 yılında resmen iptal edilmişti.

Aradan geçen altı yılın ardından Doğuş Otomotiv kanalıyla atılan bu adım, markanın üretim rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdiğini ortaya koydu.

ÜRETİM MODELİ, LOKASYON VE TAKVİM HENÜZ BELİRSİZ

İmzalanan metin bir niyet beyanı niteliği taşırken;

• Üretimin sıfırdan inşa edilecek yeni bir tesiste mi yoksa Türkiye'deki mevcut fason/ortak montaj altyapılarında mı gerçekleşeceği,

• Hangi binek modellerin (içten yanmalı, hibrit ya da elektrikli) yerlileştirileceği,

• Nihai yatırım büyüklüğü ve seri üretime başlama takvimi,

yürütülecek fizibilite ve değerlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

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