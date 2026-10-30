Alınan karar doğrultusunda, Tera Finansal Yatırım Holding (TRHOL) payları Borsa İstanbul bünyesindeki endekslerden çıkarılıyor.

Açıklamaya göre TRHOL paylarının 2 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda (YİP) işlem görecek olması nedeniyle endeks düzenlemesi yapıldı.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1 maddesi uyarınca, hisse senedi belirtilen tarih itibarıyla dahil olduğu tüm BIST pay endekslerinin kapsamından çıkarılacak.

Yeni pazar geçişi ve endeks düzenlemesi, 2 Kasım 2026 seans açılışıyla birlikte resmen yürürlüğe girecek.