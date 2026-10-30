Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre küresel fonun şirketteki ortaklık ve oy hakkı oranları kritik yasal eşiklerin altına indi.

KAP bildiriminde yer alan detaylara göre 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşen işlemde toplam 1.758.057 lot Astor Enerji payı, 156,80 TL birim fiyattan elden çıkarıldı.

Satış işleminin ardından oluşan yeni ortaklık yapısına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

• Tedavüldeki Pay Oranı: Satış sonrasında kurumun Astor Enerji'nin toplam çıkarılmış sermayesindeki (shares outstanding) payı yüzde 5 eşiğinin altına geriledi.

• Oy Hakları: Şirketteki doğrudan oy hakkı oranı da yüzde 3 sınırının altına düştü.

Küresel kurumsal fonların Borsa İstanbul'daki portföy düzenlemeleri kapsamında gerçekleşen bu işlem, enerji sektöründe işlem gören ASTOR hisselerinde günün en dikkat çekici yabancı sermaye hareketlerinden biri oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.