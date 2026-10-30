Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son bildirimlerde Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) ve Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) paylarındaki sermaye süreçlerine ilişkin kritik detaylar paylaşıldı.

• Goodyear (GOODY): Şirket, tahsisli sermaye artırımı sürecine yönelik yasal prosedürler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvurusunu tamamladığını bildirdi. SPK’nın onayına sunulan tahsisli artırımın kesinleşen parametreleri ve ihraç detayları kurul incelemesinin ardından netlik kazanacak.

• Mercan Kimya (MERCN): Şirketin daha önce duyurulan bedelli sermaye artırım süreci için takvim belli oldu. Mercan Kimya’nın mevcut 190,4 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla yüzde 200 oranında bedelli olarak 380,7 milyon TL artırılacak ve 571,1 milyon TL’ye çıkarılacak.

Her iki şirketin sermaye piyasası hareketleri, yeni işlem haftasında yatırımcıların radarında yer alacak.

Kaynak: İnfo Yatırım

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