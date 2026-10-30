İşte seans öncesi öne çıkan şirket haberleri:

• ARDYZ – Şirketin, 662.400 dolarlık iş aldığı açıklandı.

• AKCNS – Şirketin, Samsun Ladik Fabrikası'nda planlanan Çimento Üretim Tesisi Modernizasyon, Enerji Verimliliği ve Kapasite Artışı projesine ilişkin ÇED sürecinin başlatıldığı açıklandı.

• AAGYO – Pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• BRSAN – Şirketin, faaliyetlerinde kullanılmayan veya ileride ihtiyaç duyulmayacağı öngörülen taşınmazların olası satışına yönelik hazırlık ve inceleme çalışmalarına başlanmasına karar verdiği açıklandı.

• BIENY – Şirketin, 1,4 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• BIOEN – Şirketin, bağlı ortaklığı Menekşe Yenilenebilir Enerji'nin Yozgat Sorgun'daki RES’inin kurulu gücünün, ilave 3 ünite ile 16 MWm artırılarak 20 MWe/40 MWm'ye çıkarılmasına ve bütünleşik 20 MWe/20MWh gücünde Batarya Enerji Depolama Tesisi kurulmasına ilişkin EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• KLSER – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr)’den BB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• MEYSU – Pay geri alım programının başlatılmasına ve 15.000.000 adet paya karşılık 100 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• MARMR – İştirak paylarının satışı kapsamında oluşan 2,60 TL’lik ayrılma hakkının 5 – 18 Kasım arasında gerçekleşeceği açıklandı.

•MEDTR – Şirketin, Turquality Marka Destek Programı kapsamına alınmaya hak kazandığı açıklandı.

• ORZAX – Nuvita Biosearch Center Ar – Ge Merkezi tarafından yürütülen yerli probiyotik geliştirme projesinde gerçekleştirilen yerli probiyotikler için ruhsatlandırma ve kullanım onayı sürecinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

• PRKAB – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

• PASEU – Şirket ortakları üzerinde bulunan adli tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı.

• TRHOL – Şirket payları 2 Kasım'dan itibaren YİP'te işlem görmeye başlayacak.

• TATEN – Pay geri alım programı kapsamındaki kaynağın 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• SOHOE – Halka arzdan elde edilen fonun 639,7 milyon TL’sinin kreasyon yatırımlarında, 48,2 milyon TL’sinin ise mağazalaşma yatırımlarında kullanıldığı açıklandı.

• ZOREN – Moody's tarafından şirketin Uzun Vadeli CFR notu Caa1’den Caa3’e, PDR notunun ise Caa1 – PD’den Caa3 – PD’ye revize edildiği açıklandı.

• ZOREN – Fitch tarafından şirketin IDR ve üst düzey teminatlı borç notunun C olarak revize edildiği ve notların Rating Watch Negative listesinden çıkarıldığı açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.