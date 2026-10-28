Borsa İstanbul'da 28 Ekim 2026 Çarşamba günü seans açılışı öncesinde kritik bir işlem durdurma kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, SPK’nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/77 sayılı bültenindeki karara işaret edildi. Kurul bülteninde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 97. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin:

• Tüm faaliyet izinleri ile yetki belgelerinin resmen iptal edilmesine,

• Şirket nezdindeki yatırımcıların tazmin süreçlerinin işletilmesine,

• Aracı kurumun tedrici tasfiyesine başlanmasına karar verilmişti.

BORSA İSTANBUL'DAN ÇİFTE KAPATMA KARARI

SPK'nın aldığı bu ağır yaptırımın hemen ardından harekete geçen Borsa İstanbul Yönetimi, seans başlamadan önce yaptığı iki ayrı duyuruyla işlem sıralarını askıya aldı:

• TERA: SPK'nın iptal ve tasfiye hükmü doğrultusunda Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. pay sırası tamamen işleme kapatıldı.

• TRHOL: Gelişmelerin holding yapısına etkileri gözetilerek, Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. pay sırası da geçici olarak işleme kapatıldı.

Piyasa aktörleri ve tasarruf sahipleri, aracı kurumun tasfiye takvimi ile portföy tazmin süreçlerinin detaylarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde atılacak resmi adımları takip ediyor.

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