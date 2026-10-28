DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) paylarında uygulanan açığa satış ve kredili alım yasakları, seans öncesi itibarıyla yürürlükten kalktı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul kararları doğrultusunda, aşırı fiyat hareketlerini ve oynaklığı dizginlemek amacıyla 28 Eylül 2026 tarihinde devreye alınan kısıtlamaların vadesi doldu.

Şirket hisseleri üzerinde uygulanan açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı, 27 Ekim 2026 Salı günkü seans kapanışı ile birlikte tamamlandı.

Yeni bir kısıtlama veya tedbir uzatma kararı alınmadığı için DMRGD payları, 28 Ekim 2026 Çarşamba seansına söz konusu yasaklar olmaksızın normal işlem kurallarıyla başladı.

SONA EREN TEDBİRLERİN DETAYLARI

• Şirket: DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

• Hisse Kodu: DMRGD

• Uygulama Aralığı: 28 Eylül 2026 – 27 Ekim 2026

• Kaldırılan Tedbirler:



o Açığa satış yasağı

o Kredili işlem yasağı

• Mevcut Durum: 28 Ekim 2026 itibarıyla standart işlem esaslarına dönüldü.

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