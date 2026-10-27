Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, geri alım için ayrılan azami fon tutarının 500 milyon TL olduğu bildirildi.

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Borsa İstanbul'da oluşan pay değerinin şirketin fiili operasyonel performansını sağlıklı yansıtması hedefleniyor. Geri alım programının ana hatları şu şekilde belirlendi:

• Azami Pay Sayısı: 70.000.000 lot

• Ayrılan Azami Kaynak: 500.000.000 TL

• Finansman Kaynağı: Şirket özkaynakları

• Program Süresi: 1 yıl

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararları çerçevesinde oy birliğiyle onaylanan geri alım programının, gerçekleştirilecek 2026 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacağı belirtildi.

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