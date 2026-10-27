Alınan karar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26 Ekim 2026 tarihli ve 2026/75 sayılı haftalık bülteninde Tera Portföy'ün sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve fon tasfiyelerinin devredilmesine ilişkin aldığı yaptırım kararı doğrultusunda hayata geçirildi.

İŞLEME KAPATILAN FONLAR VE İŞLEM KODLARI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre seans öncesinde işlem sırası kapatılan fonlar şunlar oldu:

• Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu (Kod: TPKGY.F1)

• Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Kod: TPYGI.F2)

• Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Kod: TPYTI.F2)

Söz konusu fon paylarının işlem sıraları, SPK'nin başlattığı idari ve tasfiye süreçleri tamamlanıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek.