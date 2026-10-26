İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında kritik bir aşamaya geçildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan şüpheli Nusret Altınbaş, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılık biriminde alınan ifadesinin ardından Altınbaş hakkında tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

SPK RAPORLARI DÖRT ŞİRKETİ İŞARET ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından derinleştirilen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) sunduğu denetim raporları ve resmi suç duyuruları doğrultusunda başlatılmıştı. İncelemelerin odak noktasında şu dört şirketin pay piyasası işlemleri yer almıştı:

• IEYHO (Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.)

• VSNMD (Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

• ODINE (Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.)

• TRHOL (Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.)

Yetkililer, hisse fiyat hareketleri ve fon aktarımlarına yönelik tespitler doğrultusunda adli sürecin mevzuat çerçevesinde çok yönlü sürdürüldüğünü bildirmişti.

DALGA DALGA BÜYÜYEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA ÇIKMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında portföy yönetim şirketleri, aracı kurum yöneticileri ve eski bürokratların da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında adli işlem yapılmıştı.

Daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler arasında şu isimler bulunuyor:

• Eski bürokratlar ve siyasiler: Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve eski Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer.

• Finans ve holding yöneticileri: Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, A1 Capital Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi.

• Portföy yöneticileri: Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan, Atlas Portföy yöneticisi Osman Uçar, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, Pardus Portföy yöneticileri Rüstem Karakaya, Ali Cesur ve Furkan Açar; Hedef Portföy/GSYO yöneticileri Ömer Eryılmaz ve Mustafa Zeki Kayahan.

• Sektör çalışanları ve ilgililer: Çetin Genç, Konuralp Özkan, Ahmet Haluk Güner, Ümit Yılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Anıl Tokat, Mehmet Ali Gedik, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz.

Soruşturma kapsamında aralarında Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz’ın da bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanırken; diğer 7 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı gibi muhtelif adli kontrol tedbirleri kararlaştırılmıştı.