Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı statülerine ilişkin parasal kriterlerde kapsamlı değişikliğe gitti. Kurulun 26 Ekim 2026 tarihli kararına göre, talebe dayalı profesyonel müşteri kabulünde aranan finansal varlık tutarı 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, işlem hacmi kriteri ise 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye yükseltildi. Her iki tutarda da yüzde 400 artış yapılırken gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin önceki istisna da kaldırıldı.

SPK PROFESYONEL MÜŞTERİ ŞARTLARINI DEĞİŞTİRDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, 26 Ekim 2026 tarihli toplantısında yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan profesyonel müşteri kabul kriterlerini yeniden belirledi.

Karar kapsamında talebe dayalı olarak profesyonel müşteri statüsü kazanmak isteyen yatırımcılar için aranan finansal varlık ve işlem hacmi tutarları beş katına çıkarıldı.

Buna göre finansal varlık şartı 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltilirken işlem hacmi kriteri 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye çıkarıldı.

YENİ NİTELİKLİ YATIRIMCI ŞARTLARI NELER?

SPK'nın kararıyla parasal eşiklerde yapılan değişiklikler şöyle:

Kriter Önceki tutar Yeni tutar Finansal varlık toplamı 10 milyon TL 50 milyon TL İşlem hacmi 5 milyon TL 25 milyon TL Artış oranı — %400

Böylece söz konusu parasal kriterler önceki seviyelerinin beş katına yükseldi.

Kurul ayrıca, tüzel kişilerin profesyonel müşteri olarak kabul edilmesine ilişkin mevzuatta öngörülen parasal tutarların da yeni düzenlemeye uygun biçimde yeniden belirlendiğini açıkladı.

NİTELİKLİ YATIRIMCI KRİTERLERİ DE GÜNCELLENDİ

SPK, profesyonel müşteri düzenlemelerine yapılan atıflar doğrultusunda çeşitli tebliğlerde yer alan nitelikli yatırımcı şartlarında da değişikliğe gitti.

Buna göre profesyonel müşteri kabulüne ilişkin parasal kriterlerdeki artış, ilgili mevzuattaki nitelikli yatırımcı düzenlemelerine de yansıtıldı.

Nitelikli yatırımcı statüsü, belirli sermaye piyasası araçlarına ve yalnızca bu yatırımcı grubuna sunulan yatırım ürünlerine erişim açısından önem taşıyor.

GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINDA İSTİSNA KALDIRILDI

SPK'nın yeni kararında gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) yönelik düzenleme de yer aldı.

Kurul, 18 Aralık 2025 tarihli i-SPK.37.7 sayılı İlke Kararı ile bu fonların katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılara tanınan istisnayı kaldırdı.

Böylece gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarına katılma payı satın alacak nitelikli yatırımcılar da genel mevzuatta öngörülen güncel parasal kriterlere tabi olacak.

SPK'NIN YENİ KARARI YATIRIMCILARI NASIL ETKİLEYECEK?

Düzenlemeyle talebe dayalı profesyonel müşteri kabulünde dikkate alınan finansal varlık ve işlem hacmi eşikleri yükselmiş oldu.

Ayrıca nitelikli yatırımcı statüsüne ilişkin düzenlemelerin güncellenmesi, bu statüye bağlı yatırım ürünlerine erişim bakımından önem taşıyor.

Bununla birlikte profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı statüsü yalnızca tek bir parasal kriterden ibaret değil. Yatırımcının hangi statüye hangi mevzuat hükmü kapsamında kabul edildiği de değerlendirmede belirleyici oluyor.