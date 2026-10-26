Borsa İstanbul'da işlem gören Akbank T.A.Ş. (AKBNK), uluslararası piyasalardan sağladığı yeni sendikasyon kredisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Banka, üç farklı vade grubunda toplam 5 dilimden oluşan, 372,5 milyon dolar ve 151 milyon euro tutarında finansman sağladı. Kredilerin vadeleri ve faiz maliyetleri de belli oldu.

AKBANK'TAN 5 DİLİMLİ SENDİKASYON KREDİSİ

Akbank'ın KAP'a bildirdiği açıklamaya göre uluslararası piyasalardan sağlanan sendikasyon kredisi, 367 gün, 2 yıl 2 iş günü ve 3 yıl 2 iş günü olmak üzere üç farklı vade grubundan oluşuyor.

Banka, 367 gün vadeli kredi kapsamında 134,5 milyon ABD doları ve 146 milyon euro finansman sağladı.

2 yıl 2 iş günü vadeli kredi kapsamında 132 milyon dolar ve 5 milyon euro, 3 yıl 2 iş günü vadeli kredi kapsamında ise 106 milyon dolar tutarında kaynak temin edildi.

Böylece Akbank'ın sağladığı toplam kredi tutarı 372,5 milyon dolar ve 151 milyon euro oldu.

SENDİKASYON KREDİSİNİN FAİZ MALİYETLERİ AÇIKLANDI

Akbank, söz konusu kredilerin toplam maliyetlerini de duyurdu.

367 gün vadeli krediler:

134,5 milyon dolar: SOFR + %1,25

146 milyon euro: Euribor + %1,00

2 yıl 2 iş günü vadeli krediler:

132 milyon dolar: SOFR + %1,75

5 milyon euro: Euribor + %1,45

3 yıl 2 iş günü vadeli kredi:

106 milyon dolar: SOFR + %2,00

SENDİKASYON KREDİSİ NEDİR?

Sendikasyon kredisi, birden fazla finans kuruluşunun bir araya gelerek bir bankaya veya şirkete sağladığı finansman türüdür.

Bankalar açısından uluslararası piyasalardan kaynak temin edilmesine imkân tanıyan bu krediler, farklı para birimleri ve vadelerde yapılandırılabiliyor.

SOFR ve Euribor gibi referans faiz oranlarına eklenen marjlar ise kredinin toplam faiz maliyetinin belirlenmesinde kullanılıyor.

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