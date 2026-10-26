Borsa İstanbul'da işlem gören Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) hisselerinde şirket ortaklarından Mehmet Sinan Tara'nın gerçekleştirdiği pay alımı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Tara, 23 Ekim 2026 tarihinde 500 bin lot ENKAI hissesi satın aldı. İşlemlerin gerçekleştiği fiyat aralığı ve alım sonrasında ulaşılan ortaklık payı da açıklandı.

ENKA İNŞAAT'TA 500 BİN LOTLUK HİSSE ALIMI

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ortaklarından Mehmet Sinan Tara, 26 Ekim 2026 tarihinde KAP'a bildirilen pay alım işlemi kapsamında 500.000 lot hisse satın aldı.

Açıklamaya göre alım işlemleri, 23 Ekim 2026 tarihinde 71,75 TL ile 74,50 TL fiyat aralığında gerçekleştirildi.

Söz konusu fiyat aralığı üzerinden hesaplandığında işlemin toplam büyüklüğü 35,88 milyon TL ile 37,25 milyon TL arasında bulunuyor. Kesin işlem tutarı ise alımların ağırlıklı ortalama fiyatına bağlı olarak değişiyor.

MEHMET SİNAN TARA'NIN ENKAI'DEKİ PAY ORANI YÜZDE 1,108 OLDU

Pay alım işleminin ardından Mehmet Sinan Tara'nın Enka İnşaat sermayesindeki payları ve oy hakları, 23 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 1,108 seviyesine ulaştı.

KAP'a bildirilen işlem bilgileri şöyle;

Hisse kodu: ENKAI

ENKAI İşlemi gerçekleştiren: Mehmet Sinan Tara

Mehmet Sinan Tara İşlem tarihi: 23 Ekim 2026

23 Ekim 2026 Alınan hisse miktarı: 500.000 lot

500.000 lot Alım fiyat aralığı: 71,75 – 74,50 TL

71,75 – 74,50 TL İşlem sonrası pay/oy hakkı oranı: %1,108

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