Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında halka açık şirketlerden milyarlarca liralık yeni iş, ihracat, yatırım ve satın alma açıklamaları geldi. ASELSAN'ın 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi, Emlak Konut GYO'nun 20,52 milyar TL'lik proje anlaşması ve Turkcell'in 16,5 milyar TL'lik gayrimenkul alımı haftanın en büyük gelişmeleri arasında yer aldı. İşte yatırımcıları ilgilendiren önemli KAP bildirimleri.

ASELSAN'DAN 442,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT ANLAŞMASI

ASELSAN (ASELS), 23 Ekim tarihinde yaptığı KAP açıklamasında uluslararası bir müşteriyle 442,5 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Anlaşma, radar sistemleri, insansız hava araçlarına karşı tedbir sistemleri ile komuta ve kontrol sistemlerinin satışını kapsıyor.

Şirket, sözleşmenin cirosuna olumlu katkı sağlamasını bekliyor.

EMLAK KONUT GYO'DAN 20,52 MİLYAR TL'LİK PROJE

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), Ankara Yenimahalle Macunköy'de geliştirilecek proje için arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında geliştirilecek projenin öngörülen toplam satış geliri 20 milyar 520 milyon TL olarak açıklandı.

Emlak Konut'un yüzde 36 oranındaki gelir payına karşılık gelen tutar ise 7 milyar 387 milyon 200 bin TL olarak belirlendi.

ŞA-RA ENERJİ'DEN 31 MİLYON EUROLUK YURT DIŞI ANLAŞMASI

Şa-Ra Enerji (SARAE), grup şirketi Şa-Ra Teknoloji ile oluşturduğu iş ortaklığı aracılığıyla yurt dışındaki bir müşteriyle yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşaatı için sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın bedeli yaklaşık 31 milyon euro, açıklanan TL karşılığı ise 1 milyar 726 milyon TL oldu. Projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEN YENİ SÖZLEŞMELER

Hafta boyunca birçok şirketten yeni iş ilişkisi açıklamaları geldi.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Bağlı ortaklığı, yurt içindeki kurumsal bir müşteriyle depolamalı güneş enerjisi santrali ve enerji nakil hattının anahtar teslim kurulumu için KDV hariç 23 milyon 445 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Projenin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.

Netaş (NETAS): Bağlı ortaklığı Netaş Bilişim Teknolojileri, bankacılık sektöründeki bir müşteriyle toplam 6 milyon 333 bin dolarlık iki sözleşme imzaladı. Anlaşmalar veri merkezi ve şube ağ ekipmanlarını kapsıyor.

Hareket Proje (HRKET): Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplam 8 milyon 315 bin dolar tutarında üç ayrı sözleşme imzaladı.

Smartiks Yazılım (SMART): CarrefourSA ile yürüttüğü bilgi teknolojileri destek hizmetleri sözleşmesini yıl sonuna kadar uzattı. Sözleşmenin KDV hariç bedeli 28 milyon TL olarak açıklandı.

GIDA VE SANAYİ ŞİRKETLERİNDEN MİLYONLUK SİPARİŞLER

Yeni sipariş ve ihracat anlaşmalarında gıda ve sanayi sektörleri de yer aldı.

Şirket Tutar Açıklanan gelişme OBAMS 15 milyon dolar Uluslararası müşterilerden yeni sipariş BMSTL 1,44 milyon dolar Enerji sektörü için çelik tel siparişi DCTTR 1,15 milyon dolar Asya'ya pamuk ihracatı sözleşmesi GENIL 1,19 milyon dolar Kazakistan'da kazanılan ilaç ihalesinin beklenen satış katkısı IMASM 900 bin dolar Afrika'da un değirmeni kurulumu CGCAM 111,72 milyon TL Yurt içi müşterilerden cam siparişi RUBNS 105 milyon TL Dört şirketle yapılan peşin satış sözleşmeleri NETGL 31,59 milyon TL DSİ boru alımı ihalesine ilişkin sözleşme

Oba Makarnacılık (OBAMS), Paris'te düzenlenen SIAL 2026 Gıda Fuarı'nda uluslararası müşterilerden yaklaşık 15 milyon dolarlık sipariş aldı.

Çağdaş Cam (CGCAM) ise yurt içinden aldığı 111,72 milyon TL tutarındaki yeni siparişlerin sevkiyatına kasım ayında başlamayı planladığını açıkladı.

Rubenis Tekstil'in (RUBNS) bildirdiği 105 milyon TL'lik sözleşmeler ise 15 Eylül-20 Ekim döneminde yapılan satışları kapsıyor.

TURKCELL'DEN 16,5 MİLYAR TL'LİK SATIN ALMA

Haftanın önemli KAP açıklamaları arasında yatırım ve satın alma kararları da yer aldı.

Turkcell (TCELL), İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan toplam 171 bağımsız bölümün satın alınması için 16 milyar 511 milyon 700 bin TL tutarında işlem gerçekleştirdi.

Taşınmazların şirketin teknoloji ve yönetim merkezi olarak kullanılması planlanıyor.

Gübre Fabrikaları (GUBRF) ise Tarım Kredi bünyesindeki üç şirkete ortaklık ve sermaye yatırımları kapsamında toplam 7,25 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiğini duyurdu.

ZORLU ENERJİ'DEN 147,6 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Zorlu Enerji (ZOREN), Electrip Global Limited'deki yüzde 41,28 oranındaki payının tamamını yaklaşık 147,62 milyon dolar karşılığında devretti.

İşlem kapsamında 65 milyon dolar nakit tahsil edilirken bedelin yaklaşık 82,62 milyon dolarlık bölümü mevcut borçların kapatılmasında kullanıldı.

Diğer önemli yatırım ve finansman gelişmeleri ise şöyle;

GARAN: Yurt dışından DPR işlemiyle 400 milyon euro finansman sağladı.

Yurt dışından DPR işlemiyle 400 milyon euro finansman sağladı. ISFIN: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon euroluk yeşil finansman kredisi anlaşması imzaladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon euroluk yeşil finansman kredisi anlaşması imzaladı. CWENE: Güneş hücresi üretim kapasitesinin artırılması kapsamında 3,15 milyar TL yatırım kredisi ve 22 milyon euro teminat mektubu limiti için finansman kararı açıkladı.

Güneş hücresi üretim kapasitesinin artırılması kapsamında 3,15 milyar TL yatırım kredisi ve 22 milyon euro teminat mektubu limiti için finansman kararı açıkladı. PATEK: Mixnet Telekomünikasyon'un tamamını 247,03 milyon TL bedelle satın almak üzere sözleşme imzaladı.

FONET VE GESAN'DAN İHALE AÇIKLAMALARI

Hafta boyunca henüz kesin sözleşmeye dönüşmeyen önemli ihale gelişmeleri de yaşandı.

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET), Düzce İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık bilgi yönetim sistemleri ihalesini 99 milyon 660 bin TL bedelle kazandığını açıkladı.

Şirket, yasal itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşme aşamasına geçileceğini bildirdi.

FONET ayrıca Hatay İl Sağlık Müdürlüğünün 216,68 milyon TL'lik teklif verdiği başka bir ihalesinde en uygun teklifi sunduğunu duyurdu.

Girişim Elektrik (GESAN) ise TEİAŞ'ın elektrik iletim hattı ihalesinde en avantajlı teklifi verdiğini bildirdi. İhalenin baz bedeli 284,7 milyon TL olarak açıklandı.

Veriler 19-23 Ekim 2026 tarihli şirket açıklamalarından derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.