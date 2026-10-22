Şirket tarafından 22 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, ihale sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre Girişim Elektrik, “H.895 Referanslı 154 kV (\~43,2 km) 1272 MCM (DDY İzzettin – Kalecik) Brş N – Sungurlu OSB EİH Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” konulu ihaleye katıldı.

İhalede en avantajlı fiyatı teklif eden Girişim Elektrik, değerlendirme sonucunda birinci oldu.

İHALENİN BAZ BEDELİ 284,7 MİLYON TL

Söz konusu ihalenin baz bedelinin 284 milyon 700 bin TL olduğu bildirildi.

KAP açıklamasında paylaşılan bilgiler doğrultusunda Girişim Elektrik, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen enerji iletim hattı projesine ilişkin ihalede en avantajlı teklifi sunarak öne çıktı.

GESAN HİSSELERİ NE DURUMDA?

GESAN hisseleri yazım sırasında yüzde 3,69’luk düşüş ile 30,22 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 17,12, aylık bazda yüzde 33,03 değer kaybetti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.