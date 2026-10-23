ASELSAN tarafından 22 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, uluslararası bir müşteriyle ihracat sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Sözleşme kapsamında radar, İHA karşı tedbir ve komuta-kontrol sistemlerinin satışı gerçekleştirilecek. Anlaşmanın toplam tutarı 442,5 milyon ABD doları olarak açıklandı.

SÖZLEŞMENİN ASELSAN’IN CİROSUNA KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

KAP açıklamasında, yeni iş ilişkisinin başlangıç tarihinin 23 Ekim 2026 olarak öngörüldüğü belirtildi. Şirket, sözleşmenin faaliyetlerine etkisine ilişkin değerlendirmesinde cironun olumlu etkileneceğini ifade etti.

Açıklamada, söz konusu uluslararası müşterinin şirketin kamuya açıklanan son gelir tablosundaki net satışlar içindeki payı ile son bilançosundaki ticari alacaklar içindeki payının yüzde 0 olduğu bilgisi de yer aldı.

ASELS hisseleri yazım sırasında yüzde 2,73, haftalık bazda yüzde 6,55 değer kaybetti. Hisseler 329 TL’den işlem gördü.

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